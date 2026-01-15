¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡Ù¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¡Ä´Ú¹ñÀ¼Í¥¤Î°ì¼þ´÷
´Ú¹ñ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¼Í¥¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é1Ç¯¤¬²á¤®¤¿¡£
¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯1·î15Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¡£µýÇ¯78ºÐ¡£ë¾Êó¤Ï¸åÇÚÀ¼Í¥¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¶à¤ó¤Ç¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥óÀèÀ¸¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÍ·µº²¦¡Ù¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡ÙÀ¼Í¥»àµî¡¢»à°øÉÔÌÀ
1946Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢±é·àÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±éµ»¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1971Ç¯¤ËKBSÀ¼Í¥·à²ñ13´ü¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÀ¼Í¥³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÌÀÎÆ¤ÊÈ¯À¼¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÀ¸¤«¤¹É½¸½ÎÏ¤Ç½Ö¤¯´Ö¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢´Ú¹ñ¿á¤ÂØ¤¨¤Î²«¶â´ü¤ò¸£°ú¤·¤¿Ãæ¿´¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡Ù¡ØÈô¤Ù¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ù¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¡ØËâÆ°²¦¥°¥é¥ó¥¾¡¼¥È¡Ù¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¶²Îµ¥É¥¥¡¼¥ê¡¼¡Ù¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÇÉý¹¤¤±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÍÎ²è¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ï¤Ò¤È¤¤ïÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥ë¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¿Î¹Î©¤Á¡Ù¡Ø¥ì¥¤¥À¡¼¥¹¡¿¼º¤ï¤ì¤¿¥¢¡¼¥¯¡ÔÀ»Ý¤¡Õ¡Ù¡Ø¥í¥Ã¥¡¼2¡Ù¤Ê¤É¤Î´Ú¹ñ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÂç½°¤Îµ²±¤Ë¶¯¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢1987Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¶²Îµ¥É¥¥¡¼¥ê¡¼¡Ù¤À¡£¤Þ¤¿¡¢2002Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡Ù¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¶Ìò¤ò±é¤¸¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
2005Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯III¡Ù¤òºÇ¸å¤ËÂè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤¿¸å¤â¡¢Âç½°Ê¸²½·Ý½Ñ¿Í¤Î¸¢±×¤äÊ¡»ã¤Î¸þ¾å¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·Â³¤±¤¿¡£