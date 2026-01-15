NewJeans¤Î¡È¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢º£¸å¤ÏÃæ¹ñ¤Ç³èÆ°¤«¡¡Æ±¹ñSNS¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¤ÇÃíÌÜ
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤«¤éÃ¦Âà¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏºÇ¶á¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëSNS¡Ö¾®¹È½ñ¡ÊXiaohongshu¡Ë¡×¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÃ¦Âà¡É¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢ÎÞ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¸½ºß¤Þ¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÅê¹Æ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¸½ÃÏ¤Ç´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î¼Â»Ð¤Ç²Î¼ê¤Î¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¤¬¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
NewJeans¤Î½êÂ°»öÌ³½êADOR¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÎÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤ò¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ADOR¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖNewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ADOR½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤È¤â¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÅöÆüÉÕ¤ÇÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËADOR¤ÏÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¡¢¤½¤ÎÀÁµá³Û¤ÏÌó431²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó43²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ïº£Ç¯1·î12Æü¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆNewJeansÃ¦Âà¸å¡¢½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÈà½÷¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ÏÉ¬¤ºÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£º£¡¢Â¿¤¯¤Î¾õ¶·¤¬¤Þ¤ÀÀ°Íý¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¿¿¼Â¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢´Î¿´¤ÎÂÐÎ©¤Î¸¶°ø¤ä·ÀÌó°ãÈ¿¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ª»ÏNewJeans¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¿´¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âNewJeans¤¬¤¢¤ë¡£¾¯¤·°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎBunnies¤Ë¤Ê¤ë¡£¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¥À¥Ë¥¨¥ë°Ê³°¤Î¥Ø¥ê¥ó¡¢¥Ø¥¤¥ó¡¢¥Ï¥Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËADOR¤ØÉüµ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñSNS¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬Æ±¹ñ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¡þ¥À¥Ë¥¨¥ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯4·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¡£Éã¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¡¢Êì¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ò´Ú¹ñ¤Ç²á¤´¤·¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£2012Ç¯¤«¤éºÆ¤Ó¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÀ¸³èµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¸½ÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿BigHit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¸½HYBE¡Ë¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸åÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤ËNewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â´ïÍÑ¤Ç¡¢³¨¤äÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤È¤â¡£2025Ç¯12·î29Æü¤ËADOR¤è¤êÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢NewJeans¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£