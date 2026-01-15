¥³¥È¥Ö¥¥ä¡¢¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤è¤ê¡Ö¹ÄÖà ¥¹¥µ¥Î¥ò¡×¤È¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥Þ¥ª¡×¤ò5·îºÆÈÎ·èÄê¡ª 1·î21Æü11»þÍ½Ìó³«»Ï
¡Ú¹ÄÖà ¥¹¥µ¥Î¥ò¡Û ¡ÚPUNI¡ùMOFU ¥Þ¥ª¡Û Í½Ìó³«»Ï¡§1·î21Æü11»þ 5·î ºÆÈÎÍ½Äê ²Á³Ê¡§Ì¤Äê
¡Ö¹ÄÖà ¥¹¥µ¥Î¥ò¡×
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¹ÄÖà ¥¹¥µ¥Î¥ò¡×¤È¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥Þ¥ª¡×¤ò5·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1·î21Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡º£²ó¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥° ¥á¥¬¥ß³«È¯¼¼¡×¤Ë¤ÆºÆÈÎ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÄø¤ä²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥Þ¥ª¡×
¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥·¥êー¥º¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¾¦ÉÊ¡£
¡Ö¹ÄÖà ¥¹¥µ¥Î¥ò¡×¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥Þ¥ª¡×¤¬¡¢2026Ç¯5·îºÆÀ¸»º·èÄê¡ª¡ª
2026Ç¯1·î21Æü(¿å)11»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡£
¢¨Ôè²°Ä¾±ÄÅ¹°Ê³°¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞÍÍ¤Ï¡¢°Ê¹ß½ç¼¡Í½Ìó³«»Ï¡£https://t.co/4RrdJQzveJ#¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹#¥³¥È¥Ö¥¥ä pic.twitter.com/w6Qefrnn1d
