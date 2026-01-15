¡Ö¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥ÉX¡×¤è¤ê¥Öー¥¹¥¿ー¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ì¥¢Z9-80WW¡×1·î24ÆüÈ¯Çä¡£½Å¸ü¤ÊÏ¢ÂÇ¿Ï¤ÇÀï¤¦
¡ÚCX-12 ¥Öー¥¹¥¿ー ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ì¥¢Z9-80WW¡Û 1·î24Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1,700±ß
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥ÉX¡×¤è¤ê¡ÖCX-12 ¥Öー¥¹¥¿ー ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ì¥¢Z9-80WW¡×¤ò1·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,700±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¥é¥¤¥ó¤Î¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡£½Å¸ü¤ÊÏ¢ÂÇ¿Ï¤ò»ý¤Ä¥Ö¥ìー¥É¤È·¹¤¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃæ±û¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤ÆÏ¢ÂÇ¤Çºï¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー¤òÁÀ¤¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í·¤Ö¤Ë¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¥é¥ó¥Á¥ãー¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥éー¤Ï¥á¥¿¥ë¥³ー¥È¤Î¥ì¥Ã¥É¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¥Á¥Ã¥×¤Ë¤Ï¹õ¤È²«¿§¤Îº¹¤·¿§¤¬±Ç¤¨¤ë¡£½Å¸ü¤Ê¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
