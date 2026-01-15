¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¢¡È´é¤Î¶¯¤µ¡É¼«Ç§¡¡Æ»»Þ½ÙÍ¤¡õÂçÀ¾Î®À±¤«¤é¤Ï¡Ö¿°¡×Ë«¤á¤é¤ì¤ë
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖISLAND¡×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤×¤ë¤×¤ë¤Î¿°¤Ë¡Ä¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤ë¹â¶¶¶³Ê¿
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿·CM¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÊÑ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£µÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯¤à¤º¤à¤º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡È²ÚÎï¤Ç¥¯¡¼¥ë¡É¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤äÀ¤´ÖÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÏºÇ½é¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÁÇ¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¿·È¯Çä¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤ÎÈþÍÆ¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö°ÊÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¿°¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é·Á¤¬¤¤ì¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¿°¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÅÉ¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤ß¤Ã¤Á¡¼¡ÊÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ë¤È¤«ÂçÀ¾Î®À±¤È¤«¡Ø¤¤ì¤¤¤ä¤Í¡Ù¤È¡£»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤É¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¹¥¤¤«¡¢¤Ç¡¢¡Ø¿°¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï´é¤Ï¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¿°¤Ï°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤Ï¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÌÜ¸µ¡¢¿°¤Ë¤Ä¤±¤Æ¼Â±é¤¹¤ë¤È¥«¥á¥é¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²»¤òÍá¤Ó¡¢¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÉ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÇØ¤ò¸þ¤±ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¡£º£¤Î¿°¤Ï¡Ö138ÅÀ¡£¤½¤Î8ÅÀ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈºÎÅÀ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖNatural Diamond£áEssence Stick¡×¤ÏÆ±Æü¤è¤êÈ¯Çä¡£
