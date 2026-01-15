Î©·û¤È¤Î¡É¿·ÅÞ·ëÀ®¡ÉÌÏº÷¤Ç¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡ÖÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¡×½°±¡²ò»¶¤Ï¡ÖÁ´¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
Î©·û¤È¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤òÌÏº÷¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï15Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬·èÃÇ¤·¤¿½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¡ÖÁ´¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤é¤Ë¡ÖÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢15Æü¸á¸å¤Ë¤â¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ÅÞ·ëÀ®¤â»ëÌî¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¤³¤ì¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÃæ±û´´»ö²ñ¤ò³«¤¡¢ÅÞ½êÂ°¤ÎµÄ°÷¤äÁ´¹ñ¤Î»ÙÉô´Ø·¸¼Ô¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¤òºî¤ë½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ÏÁ´¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÏÁíÍý¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤À¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÃæÆ»²þ³×¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£±¦·¹²½¤¬¿Ê¤àÀ¯¼£¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¹ç°Õ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¡¢ÃæÆ»¼çµÁ¤ÎÂç¤¤Ê²ô¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¿Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Î©·û¤È¤Î¶¦Æ®¤Ë¸þ¤±¤¿°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£