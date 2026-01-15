¹Í¸ÅÇî²»³Ú²ñ¹¥É¾¤Ç10²óÌÜ¡¡ÆàÎÉ¡¦³à¸¶¡¢2·î1Æü
¡¡¹Í¸ÅÇîÊª´Û¤ÇÎò»Ë¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢2·î1Æü¤Ë10²óÌÜ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¤Î¸©Î©³à¸¶¹Í¸Å³Ø¸¦µæ½êÉÕÂ°ÇîÊª´Û¡£´ØÀ¾¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¤Ç³èÌö¤¹¤ë5¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£»²²ÃÌµÎÁ¤ÇÄê°÷70¿Í¡£±ýÉü¤Ï¤¬¤¤«¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¿½¤·¹þ¤à¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ïº£·î19Æü¡£±þÊçÂ¿¿ô¤ÎºÝ¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÇîÊª´Û¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡£
¡¡¹Í¸Å³Ø¤È²»³Ú¡¢ÁÐÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£2022Ç¯¤Ë¸¦µæ½ê¤È´ØÀ¾¥Õ¥£¥ë¤¬¡Ö²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤¿¹Í¸Å³Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏÁÏÂ¤¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òµ¡¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¡ÖÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡½Ð±é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â´ØÀ¾¥Õ¥£¥ë¤Ç¼óÀÊÁÕ¼Ô¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥Ü¥¨¤ÎÐÇÅÄÌÀ´õ»Ò¤µ¤ó¡¢¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¤ÎÇßËÜµ®»Ò¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥´¥Ã¥È¤ÎÆ«»³ºé´õ¤µ¤ó¡¢¥Û¥ë¥ó¤ÎÄ¹Ìî²ÆÌï¤µ¤ó¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¤Î¹â¶¶¤Ê¤ÄÈþ¤µ¤ó¡£