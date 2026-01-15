USJ¡ß¡Ø¼ö½Ñ¡Ù¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¡õ¥°¥Ã¥º¤¬¸ø³«¡ª¡¡¡È1Ç¯¥º¡É¥»¥Ã¥È¤ä²ÆÌý¡õ¸Þ¾ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥à¡¼¥¹¤Ê¤ÉÅÐ¾ì
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é8·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2026¡×¤ò³«ºÅ¡£³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¡¢º£²ó¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥³¥é¥Ü¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¡õ¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ª¡¡²ÆÌý¡õ¸Þ¾ò¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥à¡¼¥¹
¢£¥Õ¡¼¥É¡õ¥°¥Ã¥º¤¬¸ø³«¡ª
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î½é³«ºÅ°ÊÍèº£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¡£
¡¡º£²ó¤Ï´°Á´¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥·¥ç¡¼¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡¦¥¶¡¦¥ê¥¢¥ë 4-D ¡Á²ö¤ë»þ·×Âæ¡Á¡×¤¬Âç¤¤ÊÌÜ¶Ì¤Ç¡¢¸×¾óÍª¿Î¡¢Éú¹õ·Ã¡¢Å£ºêÌîé¬é¯¤Î¤Û¤«¡¢¹âÀì»þÂå¤Î¸Þ¾ò¸ç¤È²ÆÌý·æ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë5¿Í¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¡ÈÄ¶¥ê¥¢¥ë¡É¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Õ¡¼¥É¤È¥°¥Ã¥º¤¬º£²ó¸ø³«¡£
¡¡¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡¦¥Ö¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢¼ö½Ñ¹âÀìÅìµþ¹»1Ç¯À¸¤¿¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥»¥Ã¥È¤ä¡¢ÀÄ½Õ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥«¥é¡¼¤ÈÌ£¤Ç¡¢¹âÀì»þÂå¤Î¸Þ¾ò¤È²ÆÌý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥±¡¼¥2¼ï¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Æü¤«¤é¡¢¸Þ¾ò¤Î¡Ö¤à¤é¤µ¤¡Ê¢¨Áð¤«¤ó¤à¤ê¤ËÈæ¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Á¥å¥ê¥È¥¹¤ä¡¢¡Ö¹õÁ®¡Ê¤³¤¯¤»¤ó¡Ë¡×¤òÊü¤Ä¸×¾ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ô¥¶¥Ö¥ì¥Ã¥É¤¬¡Ö¥·¥Í¥Þ 4-DÁ°¥Õ¡¼¥É¥«¡¼¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¼ö½Ñ»Õ¤¿¤Á¤Î·ãÆ®¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿©¤ÙÊâ¤¥Õ¡¼¥É¤Ç¡¢¸½ºß¤È²áµî¡¢Æó¤Ä¤Î»þÂå¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥¯¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡¦¥¶¡¦¥ê¥¢¥ë 4-D ¡Á²ö¤ë»þ·×Âæ¡Á¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤ä¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤¬¡¢¡Ö¥·¥Í¥Þ 4-D ¥¹¥È¥¢¡×¤È¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÆ±ÆüÈ¯Çä¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼ö½Ñ¹âÀì¤ÎÀ©Éþ¤Î¸×¾ó¤ä¸Þ¾ò¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥¯¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥É¡×¾ÜºÙ¤âÈ¯É½
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡ß¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥É¡×¤Î¾ÜºÙ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ËÜ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤òÂè1ÃÆ¡¢5·î11Æü¡Ê·î¡Ë¡Á8·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤òÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤Î´ü´Ö¤ÇÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥ÉÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¸×¾ó¡¢Éú¹õ¡¢Å£ºê¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸Îó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¼öÎî¤È¤Î·ãÆ®¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤ëÁÖ²÷¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡ß¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥É ¡Á¼öÎîÎó¼Ö¡Á¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Âè2ÃÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
TM ¡õ ¡ÊC¡Ë Universal Studios ¡õ Amblin Entertainment
½ñ¡¦»ç½®
¡ÊC¡Ë³©¸«²¼¡¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¼ö½Ñ²öÀïÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
TM ¡õ ¡ÊC¡Ë 2026 Universal Studios¡¥ All rights reserved¡¥
