ºÆ¿³Ë¡¤Î²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ú¡Ö¤Û¤¦¡ª¡×¤ÊÏÃ¡Û
¡¡Q¡¡¸ÓÅÄ»ö·ï¤ÎºÆ¿³¼êÂ³¤¤Ï1981Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡A¡¡¸ÓÅÄ»ö·ï¤Ç¤Ï¶¯Åð»¦¿Íºá¤Ê¤É¤Ç»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤¬ºÆ¿³¤ÇÌµºá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¿³¤ÎÀÁµá¤«¤é³«»Ï¤Þ¤Ç40Ç¯Ä¶¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¿³³«»Ï¤Ë¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¾Úµò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿·È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾Úµò¤ä¡¢Á°¤ÎºÛÈ½¤Î¾Úµòµ¶Â¤¤òË½¤¯¾Úµò¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¸ÓÅÄ»ö·ï¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¾Úµò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¸¡»¡´±¤ÏºÛÈ½¤ÇÄó½Ð¤·¤¿°Ê¾å¤Î¾Úµò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢ÁÜººµÏ¿¤ä¾ÚµòÉÊ¤ÎÊÝ´É¡¦´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡Ö¾Úµò¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö´ÕÄê¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñÎÁ¤¬½½Ê¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¾Úµò¤ÎÍÌµ¤Î³ÎÇ§¤ËÂ¿¤¯¤Î·îÆü¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¤ÎºÆ¿³À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢ºÛÈ½´±¤¬ºÆ¿³¼êÂ³¤³«»Ï¤òÇ§¤á¤Æ¤â¡¢¸¡»¡´±¤¬ÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁè¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤Ø¤Î¹âºÛ¡¦ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·º»öÁÊ¾ÙË¡¤ÎºÆ¿³¤Îµ¬Äê¤Ï70Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ëºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶ñÂÎÅª¤Ê¼êÂ³¤¤äÈ½ÃÇ´ð½à¤¬¤Û¤È¤ó¤É½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¼êÂ³¤¤ò½ä¤Ã¤ÆÄ¹´ü´Ö¡¢Ê¶µê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÊÛÏ¢¤ÏºÆ¿³Ë¡²þÀµ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ö·ïÁ°¡¢ÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤¹»ÔÌ±¤Ç¤·¤¿¡£ÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë¤Ï¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÊ¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¡¦ÍÂ¼¿¿½¨¡Ë