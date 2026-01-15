¡ÚÆÈ¼«¡ÛÄ¹ºê¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¼«Ì±¿äÁ¦¸«Á÷¤ê¡¡¡Ö»ö¼Â¾å¤Î¼«¼çÅêÉ¼¡×ÊÝ¼éÊ¬Îö¤ÎÍÍÁê
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬22Æü¹ð¼¨¤ÎÄ¹ºê¸©ÃÎ»öÁª¡Ê2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢ÅÞÄ¹ºê¸©Ï¢¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¸µÉûÃÎ»ö¤Î¿·¿ÍÊ¿ÅÄ¸¦»á¡Ê58¡Ë¤Ø¤Î¿äÁ¦¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬14Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎÂçÀÐ¸¸ã»á¡Ê43¡Ë¤ò¼«Ì±¤ÎÍÎÏ»Ù»ýÃÄÂÎ¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡£ÅÞ´´Éô¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â½èÊ¬¤·¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¾å¤Î¼«¼çÅêÉ¼¤À¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¸©Ï¢¤ÏºòÇ¯10·î¡¢17ÂÐ16¤Î¶Ïº¹¤ÇÊ¿ÅÄ»á¤Î¿äÁ¦Êý¿Ë¤ò·è¤á¡¢ÅÞËÜÉô¤Ë¡Ö¾å¿½½ñ¡×¤òÄó½Ð¡£2022Ç¯¤ÎÁ°²óÃÎ»öÁª¤ò½ä¤ëÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ò°ìÉô¸©µÄ¤é¤¬ÉÔ°Â»ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÂçÀÐ»á¤Ï¿äÁ¦¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸©°å»ÕÏ¢ÌÁ¤äÇÀÀ¯Ï¢ÌÁ¡¢·úÀß¶È¶¨²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ì±»Ù»ýÃÄÂÎ¤ÏÂçÀÐ»á¤Î¿äÁ¦¤ò·è¤á¤¿¡£ÃÄÂÎÂ¦¤Ï¸©Ï¢¤«¤éÊ¿ÅÄ»á°Ê³°¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¡Ö½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¡×¤ÈÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÌÔÈ¿È¯¡£ÅÞ´´Éô¤Ë¡Öº£¸å¤Î¹ñÀ¯Áª¤Ç¼«Ì±¤ò±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¿½¤·Æþ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂÐÎ©¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÞËÜÉô¤¬¸©Ï¢¼¹¹ÔÉô¤È»Ù»ýÃÄÂÎ¤ÎÃçºÛ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹Â¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÞ´´Éô¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±³ä¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿äÁ¦¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÅ´Ñ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃÎ»öÁª¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¡¢¶¦»ºÅÞ¸©¾ïÇ¤°Ñ°÷¤Î¿·¿ÍÅû°æÎÃ²ð»á¡Ê32¡Ë¡á¶¦»º¿äÁ¦¡¢²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î¿·¿ÍµÜÂôÍ³É§»á¡Ê58¡Ë¡¢¸µÂç³Ø½õ¼ê¤Î¿·¿ÍÅÄÃæÎ´¼£»á¡Ê82¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡¢¾®Àî¾¡Ìé¡Ë
