»³·Á¸©¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·Íè·î¤ËÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁíÍý¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤Ç¤¢¤ê»ä¤«¤éÆÃ¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åß¤ËÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀãÆ»¤ÏÂçÊÑ¤À¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÂ¤ÏÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Åß¤ÎÁªµó¤ÏÀã¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÊØÀ¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»³·Á¸©¤ÏÅêÉ¼Î¨¤¬ÆüËÜ°ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¤¼¤ÒÅêÉ¼¤Ë¡×¤ÈÁªµó¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¸©µÄ²ñ¤¬°ÊÁ°¤ÏÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ò´Þ¤à¥ªー¥ëÍ¿ÅÞÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤Î©¾ì¡£ÍÍ¡¹¤Ê¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÃÎ»öÁªµó¤âÅß¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´¨¤¤¤·Â¸µ¤¬°¤¤¡£É÷¤â¶¯¤¤¡£Áªµó¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼¤âÂçÊÑ¡£ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¯¸©Ì±¤âÂçÊÑ¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£