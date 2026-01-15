¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡¡¶¦±é¤Ë´î¤Ö¥Õ¥ê¤â¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î½é¸«¤À¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¤ò¹ðÇò¡Ö¿¼¤¤¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¤È¥É¥¥É¥¡×
¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ê¿åÍË¸å11¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ë¹ðÇò¤ÇÁêÊý¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê42¡Ë¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö´ØÀ¾¿Í¤¬°¦¤·¤¿25¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼Í¾ÃÌSP¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¸ì¤Ã¤¿°õ¾ÝÅª¤ÊÍ¾ÃÌ¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇºòÇ¯¤ò²óÁÛ¤·¡¢»³Æâ¤¬»×¤ï¤Ì»ö¼Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡NHKE¥Æ¥ì¤Ç1990¡Á2013Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¹©ºîÈÖÁÈ¡Ö¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤½¤Ü¡×¤Ç¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿µ×ÊÝÅÄ²í¿Í¤Î½Ð±é²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä²¶¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó½é¸«¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¡¼¥Ã¡ª¥ª¥Þ¥¨¡¢¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¤ä¡ª¡É¤È¤«¸À¤¦¤Æ¤¿¤ä¤ó¡£ÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿ßÀ²È¤Ë¡¢¡Ö¥Î¥Ã¥Ý¤µ¤ó¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡£¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä½é¸«¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤ÎÀ¤Âå¤Î¹©ºî¶µ°éÈÖÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡È¥Î¥Ã¥Ý¤µ¤ó¡É¤³¤È¸Î¹â¸«¤Î¤Ã¤Ý¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ßÀ²È¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç¥ï¡¼¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë»þ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¤ó¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¡£¿¼¤¤¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Á¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡1038