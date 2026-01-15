¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìµþ¡¦¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤ë ²Ð»ö¤âÈ¯À¸¡¡ÃË¤Ï¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï²Ð»ö¤âÈ¯À¸¡¡·úÊª¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤Î¤¿¤á¤Ë¶¯À©¼¹¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡¡·Ù»ëÄ£
¤¤ç¤¦¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡Ö¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬¿ÏÊª¤ÇÃËÀ¤é¤ò»É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢40Âå¤«¤é50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÃË¤¬¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥íÍÑ¤Î¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï40Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢°ì»þ¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½700¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿ÊÝ°é±à¤ÎÁ°¤Ç¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¤è¤ê¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏºÛÈ½½ê¤Î¿¦°÷¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
