¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ºÆ»ÏÆ°¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¡¡TikTok¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÇÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôÌó700Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡È¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡É¤Î²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢ºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤³¤ì¤¬¾Úµò¡Ä¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¾×·â¤Î¡ÈÍÂ¶â»Ä¹â¡É
¡¡¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¡Ö¤¦¤¢¤Î¤½¤é¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖCapitol Records¡×¤«¤é¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£ÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¡¢ËÜ¤ä¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤¬Éâ¤«¤ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤é¤·¤¤¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥í¥´¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³Ú¶Ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¶áÆüÃæ¤ËSNS¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
