GACKT¡¢¤¿¤Ð¤³¤ò¥¥Ã¥Ñ¥ê¤ä¤á¤é¤ì¤¿¡Öº³ºÙ¤Ê¥¥Ã¥«¥±¡×ÌÀ¤«¤¹¡Ö¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë½ª¤ï¤ë»þ¤ÏÊòµ¤¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎGACKT¡Ê52¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¤¿¤Ð¤³¤ò¥¥Ã¥Ñ¥ê¤ä¤á¤é¤ì¤¿¥ï¥±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿GACKT¡£¤ä¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Öº³ºÙ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤¬É÷¼Ù¤Ç¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ÎÈà¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡È¥¬¥¯¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¥¿¥Ð¥³¤ò¥ä¥á¤é¤ó¤Ê¤¤¤Î¡©¡É¤È¡£¥Ü¥¯¤âÈà¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°°Õ¤Ê¤¯Åú¤¨¤¿¡£¡È¥Ü¥¯¤Ï¥ä¥á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ä¥á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¥ä¥á¤Ê¤¤¤À¤±¡Ä¡£¥ª¥Þ¥¨¤é¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡£¤â¤·¡¢¥ª¥Þ¥¨¤éÁ´°÷¤¬¥¿¥Ð¥³¤ò¥ä¥á¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ä¥á¤ë¤è¡Ä¡É¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÈà¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä»öÌ³½ê¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢¡Ö¶Ã¤¯¤³¤È¤ËÆó½µ´Ö¤Ç¼þ¤êÁ´°÷¤¬¥¿¥Ð¥³¤ò¼¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ÎÈà¤¬¡¢¡È¥¬¥¯¡¢Á´°÷¥ä¥á¤¿¤è¡£¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡É¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¸¤ã¡¢¤³¤Î°ìËÜ¤òºÇ¸å¤Ë¤¹¤ë¤è¡É¤³¤ì¤Ç¥Ü¥¯¤Î¥¿¥Ð¥³¿ÍÀ¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈGACKT¼«¿È¤âµÊ±ì¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë½ª¤ï¤ë»þ¤ÏÊòµ¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡Ú·è¤á¤¿¤é¤ä¤ë¡Û¤³¤ì°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£