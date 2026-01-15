¡Ö¼¨ÃÌ¶âÊ§¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â·Ù»¡¤«¡×¡¡²£ÉÍ¤ÎÅ¹ÊÞÆâ¤Ç¶²³å¡¢¸½¶â£µ£°Ëü±ß¶¼¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡Ìµ¿¦¤ÎÃË£³²óÌÜ¤ÎÂáÊá
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·ÙÆî½ð¤Ï£±£´Æü¡¢¶²³å¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢²£ÉÍ»ÔÆî¶è¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£µ£³¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÂáÊá¤Ï£³²óÌÜ¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£±£°·î£²£³Æü¡¢Æ±»Ô¹ÁËÌ¶è¿·²£ÉÍ£³ÃúÌÜ¤ÎÅ¹ÊÞÆâ¤Ç¡¢Æ±»ÔÆî¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê£µ£°¡Ë¤«¤é¸½¶â£µ£°Ëü±ß¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¡Öº£¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¿·²£ÉÍ±Ø¤ÇÃµÄå¤òÌ¾¾è¤Ã¤ÆÃËÀ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¡ÖÅð»£¤òÇ§¤á¤Æ¼¨ÃÌ¶â¤òÊ§¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯¤«¡×¤È¶¼¤·¤¿¡£°Ê¸å¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÃËÀ¤«¤é¶âÁ¬¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£