²¬Â¼Î´»Ë¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¡©¡×¥Õ¥¸¡Ö½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×£³·î½ªÎ»¤òÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£3·î¤ÇÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖFNS²ÎÍØº×¡×½Ð±éÁ°¸å¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤òÊá¤Þ¤¨¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¡Ö¿·½Õ¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»ÊSP¡×¤Î¸åÊÔ¤òÊüÁ÷¡£¶áÆ£¿¿É§¤äDOMOTO¤é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÃæ¡¢²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ØFNS¡Ù¤Î»þ¤ËÉ¬¤º¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ê²°Âæ¤ò¡Ë½Ð¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÊý¤¬¤ª¤¹¤·¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£·è¤Þ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ö¤È¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡ÁÌµÍý¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡£Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ËÈ¯¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤Í¡¢3·î¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÈÖÁÈ¤¬3·î¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²¬Â¼¤¬¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê¤âÊÄ¤á¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤¤¤Ê¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤ä¡£¤Ç¤¤Ø¤ó¤ä¤ó¡£¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡£¸µ¡¹¡Ê´ë²è¤¬¡Ë¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù¤Î¤â¤ó¤ä¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
²¬Â¼¤Ï¡Ö¤¨¡©¤³¤ì¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÅÓÃæ¤Ç¤¹¤è¡¢¤Þ¤À¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ë¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖLDH¤È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î¤«¤É¹½Ð¤¹¸À¤¦¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¡£µ×ÊÝÅÄÍø¿¤µ¤ó¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ø¤¦¤ó¤¦¤ó¡Ù¸À¤¦¤Æ¤¿¤Ç¡©¹Ô¤±¤Ø¤ó¤Î¤«¤¤¡£¤Ê¤ó¤ä¤ªÁ°¤é¡ª¡×¤ÈÇúÈ¯¡£¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¡©¡×¤È²þ¤á¤ÆÌðÉô¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÌðÉô¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£½ª¤ï¤ë¤Î¤è¡£¤³¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±»þ´Öµö¤¹¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¡£3·î¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¤è¤Í¡©¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Ï3·îËö¤Ç°ìÃ¶½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼¡½µÍ½¹ð¸å¤Ë¤Ï¡ÖÍè½µ¡¢ÈÖÁÈ¤«¤é¿·¤¿¤ÊÈ¯É½¤â¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
15Æü¹¹¿·¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤âÈÖÁÈ¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£¡Ö2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¡Ìó2Ç¯È¾¤ËÅÏ¤ê¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¡½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¡3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤¬°ìÃ¶¡¢ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£