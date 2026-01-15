Åìµþ¶â¡¡NY¶âÀè»þ´Ö³°¤Î²¼¤²¤È±ß°Â°ìÉþ¤ÇÆðÄ´
Åìµþ»þ´Ö10:05¸½ºß
Åìµþ¶âÀèÊªDEC 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á24408.00¡Ê-308.00¡¡-1.25%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªFEB 26·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á4620.50¡Ê-15.20¡¡-0.33%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
NY¶âÀè¤Ï»þ´Ö³°¤ÇÆðÄ´¡¢¥¤¥é¥óÌäÂê¤ÎÍî¤ÁÃå¤´üÂÔ¤¬Çä¤ê¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¶â¤Ï±ß°Â°ìÉþ¤â½ÅÀÐ
Åìµþ¶âÀèÊªDEC 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á24408.00¡Ê-308.00¡¡-1.25%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªFEB 26·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á4620.50¡Ê-15.20¡¡-0.33%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
NY¶âÀè¤Ï»þ´Ö³°¤ÇÆðÄ´¡¢¥¤¥é¥óÌäÂê¤ÎÍî¤ÁÃå¤´üÂÔ¤¬Çä¤ê¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¶â¤Ï±ß°Â°ìÉþ¤â½ÅÀÐ