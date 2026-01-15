ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£·¡óÂæ¸åÈ¾
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡7.90¡¡4.62¡¡7.18¡¡5.53
1MO¡¡8.96¡¡5.25¡¡7.78¡¡6.00
3MO¡¡9.02¡¡5.55¡¡7.90¡¡6.41
6MO¡¡9.21¡¡5.89¡¡8.10¡¡6.94
9MO¡¡9.33¡¡6.19¡¡8.35¡¡7.31
1YR¡¡9.34¡¡6.38¡¡8.44¡¡7.54
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.12¡¡7.04¡¡5.83
1MO¡¡8.08¡¡7.57¡¡6.36
3MO¡¡8.31¡¡8.10¡¡6.70
6MO¡¡8.78¡¡8.60¡¡7.02
9MO¡¡9.06¡¡8.97¡¡7.28
1YR¡¡9.20¡¡9.19¡¡7.41
Åìµþ»þ´Ö10:02¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥É¥ë±ß£±½µ´ÖÃ»´ü¥Ü¥é¤Ï£·¡óÂæ¸åÈ¾¿ä°Ü¡£²ðÆþ·Ù²ü¡¢±ß°Â¿Ê¹Ô·Ù²ü¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤
1WK¡¡7.90¡¡4.62¡¡7.18¡¡5.53
1MO¡¡8.96¡¡5.25¡¡7.78¡¡6.00
3MO¡¡9.02¡¡5.55¡¡7.90¡¡6.41
6MO¡¡9.21¡¡5.89¡¡8.10¡¡6.94
9MO¡¡9.33¡¡6.19¡¡8.35¡¡7.31
1YR¡¡9.34¡¡6.38¡¡8.44¡¡7.54
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.12¡¡7.04¡¡5.83
1MO¡¡8.08¡¡7.57¡¡6.36
3MO¡¡8.31¡¡8.10¡¡6.70
6MO¡¡8.78¡¡8.60¡¡7.02
9MO¡¡9.06¡¡8.97¡¡7.28
1YR¡¡9.20¡¡9.19¡¡7.41
Åìµþ»þ´Ö10:02¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥É¥ë±ß£±½µ´ÖÃ»´ü¥Ü¥é¤Ï£·¡óÂæ¸åÈ¾¿ä°Ü¡£²ðÆþ·Ù²ü¡¢±ß°Â¿Ê¹Ô·Ù²ü¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤