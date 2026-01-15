Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤Î½»Âð³¹¡¡3³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç²Ð»ö¡¡40ÂåÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÇÉÂ±¡ÈÂÁ÷¡¡¸½ºß¤Ï°Õ¼±²óÉü
¤±¤µ¡¢Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë40ÂåÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÄ´ÉÛ»Ô¹ñÎÎÄ®¤Î3³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¸áÁ°7»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö1³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É20Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½50Ê¬¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤¬15Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë40ÂåÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï°Õ¼±¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢µþ²¦Àþ¤ÎÉÛÅÄ±Ø¤«¤éÆî¤Ë¤ª¤è¤½600¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£
