¡¡£±£µÆü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¡¢¸áÁ°£±£°»þ»þÅÀ¤Ç£±¥É¥ë¡á£±£µ£¸±ß£´£±Á¬Á°¸å¤ÈÁ°Æü¤Î¸á¸å£µ»þ»þÅÀ¤ËÈæ¤Ù£·£µÁ¬ÄøÅÙ¤Î¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£´Æü¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¡¢£±¥É¥ë¡á£±£µ£¸±ß£´£¶Á¬Á°¸å¤ÈÁ°Æü¤ËÈæ¤Ù£·£°Á¬¼å¤Î¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤ä»°Â¼½ßºâÌ³´±¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂ¤â¤È¤Î±ß°Â¤ò¸£À©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ðÆþ·Ù²ü´¶¤«¤é£±£µ£¸±ß£±£°Á¬¤Þ¤Ç²¼²¡¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤â¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¡¢Ä«Êý¤Ë¤Ï°ì»þ£±£µ£¸±ß£²£°Á¬¶áÊÕ¤ËÆð²½¡£ÊÆºâÌ³¾Ê¤¬£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆºâÌ³Áê²ñÃÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï°ÙÂØÁê¾ì¤Î²áÅÙ¤ÊÊÑÆ°¤ÏËÜ¼ÁÅª¤ËË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊºöÄê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀÊ¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ë¤Ê¤«¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ï±ß¤òÇã¤¤¤Ë¤¯¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç£±¥æー¥í¡á£±¡¥£±£¶£³£·¥É¥ëÁ°¸å¤ÈÁ°Æü¤Î¸á¸å£µ»þ»þÅÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ£°¡¥£°£°£±£°¥É¥ëÄøÅÙ¤Î¥æー¥í°Â¡¦¥É¥ë¹â¡£ÂÐ±ß¤Ç¤Ï£±¥æー¥í¡á£±£¸£´±ß£³£µÁ¬Á°¸å¤ÈÆ±£±±ß£°£°Á¬¶¯¤Î¥æー¥í°Â¡¦±ß¹â¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
