¥À¥¤¥Ê¥Þ¥Ã¥×¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡¢£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¤ÎºÇ¿··¿¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤Ë¹âÀºÅÙ£³¼¡¸µÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤¬ºÎÍÑ¡þ
¡¡¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à<336A.T>¤¬ÂçÉý¹â¤Ç£´Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆ»Ò²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥Îー¥¹¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹âÀºÅÙ£³¼¡¸µÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤¬¡¢£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ<7270.T>¤ÎËÌÊÆ»Ô¾ì¸þ¤±¿··¿¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Áí·×£³£·¼Ö¼ï¡¢£¶¤Ä¤Î¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Ø¥Çー¥¿¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS