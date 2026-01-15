¥ì¥¢¥ë¤¬¹ñ²¦ÇÕ16¶¯¤Ç2Éô¥¯¥é¥Ö¤ËÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¡Ä2ÆüÁ°¤Ë½¢Ç¤¤Î¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·´ÆÆÄ¡ÖÁ´°÷¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
[1.14 ¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤4²óÀï ¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ 3-2 R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼]
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤4²óÀï(¥é¥¦¥ó¥É16)¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ(2Éô)¤Ë2-3¤ÇÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¤Ï12Æü¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡£¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã(B¥Á¡¼¥à)¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤ò¸åÇ¤¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤ÏGK¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¡¢MF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤é¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢2ÅÙ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Ê¤¬¤éFW¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¡¢FW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¯Å¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òµö¤·¡¢¥Ù¥¹¥È16ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÁ´°÷¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÅÚÍË¤Î»î¹ç(17Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï)¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤â¤·¤³¤ÎÇÔËÌ¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤À¡£·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
