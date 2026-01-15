Á°¶¶°é±Ñ¤Î»³ÅÄ¹Ì²ð´ÆÆÄ¤¬J3·²ÇÏ¤ÎGM¤Ë½¢Ç¤!¡ÖÂç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ©Àï¡×
¡¡J3¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï15Æü¡¢Á°¶¶°é±Ñ¹â¤Î»³ÅÄ¹Ì²ð´ÆÆÄ(66)¤¬2026Ç¯2·î1ÆüÉÕ¤Ç¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼(GM)¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎºÙ³Ë¨»á(39)¤Ï¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¿¦¤òÂà¤¡¢º£¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¡¢ÃÏ°è¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ï¢·È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥¡¦¾¡Íø¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥Ö¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¡×¤È¤·¡¢º£²ó¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°éÀ®¡¦¶¯²½¡¦ÁÈ¿¥±¿±Ä¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤ÆÀß·×¡¦¿ä¿Ê¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ø¤Î¿Ê²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»³ÅÄ»á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ°¶¶°é±Ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÎ¨¤¤¡¢Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê°éÀ®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ØÆ³¼Ô°éÀ®¡¢ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î·Ð¸³¤ÈÅ¯³Ø¤Ï¡¢¡Ø¿Í¤ò°é¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¹çÃ×¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÜ·ï¿Í»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥¯¥é¥Ö²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥Ö¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ»á¤Ï½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶µ°é¤Î¸½¾ì¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡Ù¡ØÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡Ù¡Ø¤½¤ÎÀè¤Ë¾¡Íø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡ÖÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤ê°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡ü»³ÅÄ¹Ì²ð
(¤ä¤Þ¤À¡¦¤³¤¦¤¹¤±)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1959Ç¯12·î3Æü(66ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ä¹ºê¸©
¢£Áª¼êÎò
Åç¸¶¾¦¶È¹â-Ë¡À¯Âç
¢£¼ç¤ÊÀ®ÀÓ
Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñÍ¥¾¡
ÁíÍýÂç¿ÃÇÕÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡(2²ó)
¢£»ØÆ³Îò
Á°¶¶°é±Ñ¹â
¢£¼ç¤ÊÀ®ÀÓ
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Í¥¾¡(2²ó)¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡(2²ó)
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎºÙ³Ë¨»á(39)¤Ï¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¿¦¤òÂà¤¡¢º£¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¡¢ÃÏ°è¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ï¢·È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥¡¦¾¡Íø¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥Ö¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¡×¤È¤·¡¢º£²ó¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»³ÅÄ»á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ°¶¶°é±Ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÎ¨¤¤¡¢Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê°éÀ®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ØÆ³¼Ô°éÀ®¡¢ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î·Ð¸³¤ÈÅ¯³Ø¤Ï¡¢¡Ø¿Í¤ò°é¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¹çÃ×¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÜ·ï¿Í»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥¯¥é¥Ö²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥Ö¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ»á¤Ï½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶µ°é¤Î¸½¾ì¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡Ù¡ØÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡Ù¡Ø¤½¤ÎÀè¤Ë¾¡Íø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡ÖÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤ê°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡ü»³ÅÄ¹Ì²ð
(¤ä¤Þ¤À¡¦¤³¤¦¤¹¤±)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1959Ç¯12·î3Æü(66ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ä¹ºê¸©
¢£Áª¼êÎò
Åç¸¶¾¦¶È¹â-Ë¡À¯Âç
¢£¼ç¤ÊÀ®ÀÓ
Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñÍ¥¾¡
ÁíÍýÂç¿ÃÇÕÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡(2²ó)
¢£»ØÆ³Îò
Á°¶¶°é±Ñ¹â
¢£¼ç¤ÊÀ®ÀÓ
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Í¥¾¡(2²ó)¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡(2²ó)