¡Ö¥â¥Î¥¯¥íー¥àÀìÍÑ¡×¤ÎRICOH GR IV Monochrome¤¬Àµ¼°È¯É½¡¡¡ÈÀÖ¿§¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡É¤òÊªÍýÅª¤ËÅëºÜ¡¡¿·³«È¯¤Î¥â¥Î¥¯¥íÍÑ¥¤¥áー¥¸¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤â
¥ê¥³ー¥¤¥áー¥¸¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¥«¥á¥é¡ÖRICOH GR IV Monochrome¡×¤ò2·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¡£ÁÛÄê²Á³Ê¤Ï28Ëü±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡ÖRICOH GR IV¡×¡Ê2025Ç¯9·îÈ¯Çä¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢APS-C¥µ¥¤¥ºÁêÅö¤Î¥â¥Î¥¯¥íー¥àÀìÍÑ¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¡ÊÍ¸úÌó2,574Ëü²èÁÇ¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£2025Ç¯10·î¤Ë³«È¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÀµ¼°¤ÊÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¼ÒÀ½¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¡ÖPENTAX K-3 Mark III Monochrome¡×°ÊÍè¤Î¡È¥â¥Î¥¯¥íー¥àÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¡É¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÍ¸úÌó2,573Ëü²èÁÇ¤Î¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¡ÊAPS-C¥µ¥¤¥ºÁêÅö¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¥éー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ä¥íー¥Ñ¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÇÓ¤·¤¿¡È¥â¥Î¥¯¥íー¥àÀìÍÑ¡É¤Î¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥«¥éーÍÑ¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¥â¥Î¥¯¥íー¥à²èÁü¤è¤ê¤â¥·¥ãー¥×¤Ç³¬Ä´Ë¤«¤Ê¥â¥Î¥¯¥íー¥àÉÁ¼Ì¤¬²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥ó¥º¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÆâ¤Ë¤ÏÀÖ¿§¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÆâÂ¢¡£ON¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀÖ¿§¤ÎÇÈÄ¹¤Î¸÷¤Î¤ß¤òÄÌ¤·¡¢¡ÖÀÖ¤¤Èï¼ÌÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯ÉÁ¼Ì¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤ë¡×¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤ÎON/OFF¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥â¥Î¥¯¥íー¥àÀìÍÑ¤Î¥¤¥áー¥¸¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤â¿·³«È¯¡£¹ÅÄ´¤Ê¥Èー¥ó¥«ー¥Ö¤ÇÎØ³Ô¤ò¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉÁ¼Ì¤¹¤ë¡Ö¥½¥ê¥Ã¥É¡×¡¢¶¯¤¤Î³¾õ´¶¤Ë¤è¤ê¶ä±ö¥×¥ê¥ó¥È¤ä°õºþÊª¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¥°¥ì¥¤¥Ëー¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥êー¥º¥Ü¥¿¥ó¤ä¥ê¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¿§Ì£¤ä¼Á´¶¤òÅý°ì¡£¤³¤Î¤Û¤«Á°ÌÌ¤ÎGR¥í¥´¤Ë¤Ï³°Áõ¤ÎÅÉÁõ¤È¸÷Âô´¶¤Î°Û¤Ê¤ë¥»¥ß¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¥é¥¤¥È¤òÇò¿§¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÇò¹õ¼Ì¿¿¤Î¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡É¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
»£±ÆÀÇ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡ÖRICOH GR IV¡×¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖRICOH GR IV HDF¡×¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ºÇ¹â1/16,000ÉÃ¤ÎÅÅ»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ËÂÐ±þ¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖRICOH GR IV¡×¤â¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£