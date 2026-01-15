¤Ê¤¼ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÈæ³ÓÉÔ²ÄÇ½¡×¤Ç¡ÖÌîµå»Ë¾åºÇ¹â¡×¤Ê¤Î¤«¡£MLB¥¹¥¿¡¼¤é¤¬¸ì¤ë¡ÈºÇ¶¯¤ÎºÍÇ½¡É¤È¡È¸¬µõ¤µ¡É
¸½ºß¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤¬2¿Í¤âÁ´À¹´ü¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ÎÈæ³Ó¤äÉ¾²Á¤ÏÀä¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤â¡ÖÈæ³ÓÉÔ²ÄÂÐ¾Ý¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¡ÈÌîµå»Ë¾åºÇ¹â¡É¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÂçÃ«¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥àÁª½Ð7²ó¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Û¥»¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ë¤ÏºÇ¶á¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ÀìÌçµ¼Ô¥¨¥¯¥È¥ë¡¦¥´¥á¥¹¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤âÂçÃ«¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¤¬ÂçÃ«¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç³ÊÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡×¤ÈÂçÃ«¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¤ª¤È¤·¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï³§¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤À¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Èà¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ»þÂ®100¥Þ¥¤¥ë¤òÅê¤²¤ëºÇ¾åµé¤Îµå°Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¡¢ÅðÎÝ¤ò50¸Ä¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤¬»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¡È¸¬µõ¤µ¡É
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤òÎòÂåºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¤À¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¡¢¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌîµå¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎòÂåºÇ¹â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë5Ç¯¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢»ä¤ä»ä¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦½½Ê¬¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¤Þ¤À8Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤¬ÎòÂåºÇ¹â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
ÂçÃ«¤È2Ç¯´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î»þ¤«¤éÈà¤Î¸¬µõ¤µ¤Ï¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈà¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¶¥Áè¿´¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£Ã±¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¥Áè¿´¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£Èà¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü¡¢¼«Ê¬¤Îµ¬Î§¤ò¼é¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡×¤È¡¢¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê¾¡ÉéÍß¤È¼«¸Ê´ÉÍýÇ½ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÎòÂåºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìÀ¤Î¤¿¤á¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤Â¸ºß¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤ÏÉª¤Î¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é5¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ëÀèÈ¯¤Ø¤È¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÆ§¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Ï»ä¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÃæ¤ÇºÇ¤â´ÊÃ±¤ÊÁª¼ê¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÂçÃ«¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï»ä¤äµåÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«¤òÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£Éª¤ÎÉé½ý¸å¤ÎÉüµ¢²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê·×²è¤ÏÈó¾ï¤ËÂÎ·ÏÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬Ë¾¤à¤è¤ê¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Âç¤¤Ê³¨¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÃ»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥ì¥¬¥·¡¼¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤ÈÄ¹¤¤»ëÌî¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¤òÅê¤²¤Ê¤¬¤é¤âÀ©µå¤¬¤Ç¤¤ë¡£Êá¼ê¤Î¸å¤í¤ËË½Åê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂÇÎ¨1³ä9Ê¬¤òÂÇ¤ÄÁª¼ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á³§¤¬°¦¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Èó¾ï¤ËÀº¹ª¤Êµ»½Ñ¤Þ¤Ç·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç50ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂçÃ«¤ÎºÍÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÂçÃ«¤ò¸«¤ÆºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂçÃ«¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ6¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢10Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò3ËÜÊü¤Ä¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·èÄê¤Å¤±¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»¨²»¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤Ã¤¿1»î¹ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¼éÈ÷¤Î¹ç´Ö¤Ë¥À¥°¥¢¥¦¥È¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¿å¤òÊä½¼¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¬¸¬µõ¤µ¤È¸¥¿ÈÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î»Å»ö¤Ï¤º¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢½Å¤Í¤ÆÂçÃ«¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
