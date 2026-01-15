ÊÆ¹ñ¤ÇÂç³èÌöÃæ¤ÎÂçÊª¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡È¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¡É¡ª¥Ö¥·¥í¡¼¥É¡¦ÌÚÃ«¹âÌÀ¼ÒÄ¹¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç¼ê¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¡Ö¥Ö¥·¥í¡¼¥É¡×¤ÎÌÚÃ«¹âÌÀÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ê65¡Ë¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÂçÊª¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¡È¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¡É¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤µª¤ÎÂç°ìÈÖ¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¸½ºß¤ÏÊÆÃÄÂÎ¡ÖAEW¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸µIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤¬ÌÚÃ«¼ÒÄ¹¤ò¡È¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¡É¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¡ÖÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¸å¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£