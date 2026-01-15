ÇÏ¤ÏÓÌ³Ð¤Ç¿Í´Ö¤Î¶²ÉÝ¤ò»¡ÃÎ¡¢ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ë·Ù²ü¶¯¤á¤ë¡¡¿·¸¦µæ
¡ÊCNN¡ËÇÏ¤Ï¿Í¤¬¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¤Ë¤ª¤¤¤Ç»¡ÃÎ¤·¡¢ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¶Ã¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê·Ù²ü¿´¤ò¶¯¤á¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¿Í¤Î¤ï¤¤Î²¼¤«¤é½µ¤²½¹çÊª¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òºÎ¼è¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢É¸½à²½¤µ¤ì¤¿»î¸³Ãæ¤ËÇÏ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¹ÔÆ°¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¡£¸¦µæ·ë²Ì¤Ï14Æü¤ËÊÆ²Ê³Ø»ï¥×¥í¥¹¥ï¥ó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÏ¡¦ÇÏ½Ñ¸¦µæ½ê¡ÊIFCE¡Ë¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Î¥×¥í¥Æ¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥ã¥ë¥À»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶²ÉÝ¤òÓÌ³Ð¡Ê¤¤å¤¦¤«¤¯¡Ë¤Ç´¶¤¸¼è¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Î¸¦µæ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤éÍýÏÀ¤Î°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¥ë¥À»á¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Ï¡¢Â¾¤ÎÆ°Êª¤¬´¶ÃÎ¤Ç¤¤ë¤Ë¤ª¤¤¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÁ´¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤Û¤É´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈCNN¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ï¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤ò³«È¯¤·¤¿¡£´ÀÁ£¤«¤é¤Ë¤ª¤¤À®Ê¬¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤ï¤¤Î²¼¤ËÌÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥É¤òÆþ¤ì¡¢¤Ë¤ª¤¤¤òºÎ¼è¤·¤¿¡£
ÉÝ¤¤±ÇÁü¡¢³Ú¤·¤¤±ÇÁü¡¢ÃæÎ©Åª¤Ê±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»²²Ã¼Ô¤«¤é¥µ¥ó¥×¥ë¤òºÎ¼è¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢43Æ¬¤Î»óÇÏ¤ÎÉ¡¹¦¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ÇÄê¤·¤ÆÁõÃå¤µ¤ì¤¿¡£
¥¸¥ã¥ë¥À»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¤Ë¤ª¤¤À®Ê¬¤¬º®¤¶¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡¼ÔËÜ¿Í¤Î¤ß¤¬°·¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤ÆÀ®Ê¬¤òÊÝ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ°Êª¤Ë¾Ü¤·¤¤¼Â¸³¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÏ¢¤Î¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÇÏ¤¬¼«Ê¬¤Î°Ï¤¤ÃÏ¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¼«Í³¤Ë¶á¤Å¤¯¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÍÁ³»±¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¤Ë¶Ã¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤À¡£
¸¦µæ¼Ô¤Ï¹ÔÆ°¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´Çï¿ô¤ä¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¼çÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëÂÃ±Õ¡Ê¤À¤¨¤¡Ë¤Î¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤âÂ¬Äê¤·¤¿¡£
Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢ÇÏ¤Î¹ÔÆ°¤ÈÀ¸ÍýÈ¿±þ¤ÎÎ¾Êý¤¬¡¢¿Í¤Î¤Ë¤ª¤¤À®Ê¬¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
ÉÝ¤¤±ÇÁü¤ò¸«¤¿¿Í¤Î¤Ë¤ª¤¤À®Ê¬¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿ÇÏ¤Ï¡¢¤è¤ê¶Ã¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Í¤äÌ¤ÃÎ¤ÎÊªÂÎ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤êÄ´¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ã¥ë¥À»á¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Î¶²ÉÝ¤ò¤¢¤ª¤ë¤Ë¤ª¤¤¤Ï¡¢ÇÏ¤ÎÈ¿±þ¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÇÏ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»Ñ¤äÀ¼¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¤òÓÌ¤®¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤¬½ÅÍ×¤À¡×
ÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©ÇÀ¶È¡¦¿©ÎÁ´Ä¶¸¦µæ½ê¡ÊINRAE¡Ë¤Î¸¦µæ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥ì¥¢¡¦¥é¥ó¥µ¥É»á¤Ïº£²ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö´¶¾ð¤ÎÅÁÀ÷¡×¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¾èÇÏ¤äÇÏ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÂÁ©Åª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÇÏ¤ò°·¤¦¿Í¤Î´¶¾ð¤Î¾õÂÖ¤Î½ÅÍ×À¤ä¡¢¿Í¤ÈÇÏ¤Î¸òÎ®¤Ë¤ª¤±¤ë²½³Ø¥·¥°¥Ê¥ë¤òÄÌ¤¸¤¿´¶¾ð¤ÎÀøºßÅª¤ÊÅÁÀ÷¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¬È¯¤¹¤ë´¶¾ðÅª¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥ó¥µ¥É»á¤ÏCNN¤Ø¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¾èÇÏ¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾èÇÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ïº£¸å¡¢¿Í´Ö¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î´¶¾ð¤ò·Ð¸³¤·¤¿ºÝ¤ËÇÏ¤¬À¸À®¤¹¤ë¤Ë¤ª¤¤À®Ê¬¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¦µæ¤·¡¢´ØÍ¿¤¹¤ë²½³ØÊª¼Á¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í´Ö¤«¤éÇÏ¤Ø¤Î²½³ØÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶²ÉÝ¤ËÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¾¤Î´¶¾ð¤Ç¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤«¤âÄ´ºº¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥¸¥ã¥ë¥À»á¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤·²óÈò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Â¾¤ÎÆ°Êª¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¾ð¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£º£¸å¤ÏÈá¤·¤ß¤ä·ù°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¦µæ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨ÇÏ¤¬¤³¤ì¤é¤Î´¶¾ð¤òÀµ³Î¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¿Í´Ö¤È¤Î°ã¤¤¤òÓÌ¤®Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤«°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê¥¸¥ã¥ë¥À»á¡Ë