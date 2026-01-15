µ×ÊÝÅÄËá´õ¡¡¼Â²È¤Î²È¶ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¼«¿È¤Î½¸¹çÂÎ¶²ÉÝ¾É¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¡Ö¸«¤¿»þ¤ËÄ»È©¤¬¥Ö¥ï¥¡¡¼¡Á¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤Îµ×ÊÝÅÄËá´õ¡Ê52¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼Â²È¤Î²È¶È¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¾É¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö½¸¹çÂÎ¶²ÉÝ¾É¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¼Â´¶¤Î²È¶È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼Â²È¤¬¼÷»Ê²°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÄÞÍÌ»Þ¤Î¤®¤å¤Ã¤È¤·¤¿Â«¤Î¸å¤í¤ò¸«¤Æ¡¢¤¦¤ï¡¼¤Ã¤Æ¡£¹õ¤¤ÅÀ¡¹¤¬½¸¹ç¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿»þ¤ËÄ»È©¤¬¥Ö¥ï¥¡¡¼¡Á¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ»È©¤ß¤Æ¡¢¤¦¤ï¤¡¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Èµ×ÊÝÅÄ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë½¸¹çÂÎ¤¬¥À¥á¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤â¥À¥á¤À¤·¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¼ï¤â¥À¥á¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£