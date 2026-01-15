¾¾ÅÄæÆÂÀ¡¢Ëå¡¦¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤Î·ëº§½ËÊ¡¡ÖCongratulations¡ª¡×¤ªÁê¼ê¤ÏD¥ê¡¼¥¬¡¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄæÆÂÀ¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
æÆÂÀ¤Ï¤æ¤¦É±¤Î·ëº§È¯É½¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡£¡ÖCongratulations¡ªYuki¡õKeitaro ·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤æ¤¦É±¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢D¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¡£¸åÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ï²º¤ä¤«¤ÇËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
