¡¡½¾¶È°÷¤Î·ó¶È¡¦Éû¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±´Ö¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤¬2025Ç¯12·î1Æü～8Æü¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Î56¼Ò¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤Î5524¼Ò¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©Æâ¤Ç·ó¶È¤äÉû¶È¤ò¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿´ë¶È¤Ï12.5¡ó¡¢¡Ö¾ò·ïÉÕ¤¤ÇÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï42.8¡ó¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ55.3¡ó¤¬¡ÖÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡ÖÇ§¤á¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È31¼Ò¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤Î¼ýÆþ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¡×¤¬25¼Ò¡¢¡Ö¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¡×¤¬12¼Ò¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡Ê²ñ¼Ò¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¡Ë¸þ¾å¡×¤¬9¼Ò¡¢¡Ö·ó¶È¡¦Éû¶È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³¤ÎËÜ¶È¤Ø¤Î´Ô¸µ¤ò´üÂÔ¡×¤¬7¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿24¼Ò¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÎÄÌ»»´ÉÍý¤¬ÈÑ»¨¡×¤¬17¼Ò¡¢¡ÖËÜ¶È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡×¤¬16¼Ò¡¢¡Ö¾ðÊóÏ³±Ì¤äÍø±×ÁêÈ¿¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡Ö¼ÒÆâ¥ëー¥ë¤ä½¢¶Èµ¬Â§¤ÎÀ°È÷¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤¬8¼Ò¤º¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·ó¶È¡¦Éû¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¤ÎÇ¯Îð¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢24¼Ò¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö30Âå¡×¤È¡Ö50Âå¡×¤¬7¼Ò¤º¤Ä¡¢¡Ö40Âå¡×¤¬5¼Ò¡¢¡Ö20Âå¡×¤¬3¼Ò¡¢¡Ö60Âå¡×¤¬2¼Ò¤Ç¡¢½»Âð¥íー¥ó¤ä³Ø»ñ¡¢À¸³èÈñ¤¬·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£