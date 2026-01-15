±Ñ¹ñ¡¦³¤´ß±è¤¤¤ÎÄ®¤Î½»ÂðÄí¤«¤éÌÂ¤¤¹þ¤ó¤ÀÀ¸¸å1¡Á2½µ´Ö¤Î¥¢¥¶¥é¥·¸«¤Ä¤«¤ë
±Ñ¹ñ¤Î¤¢¤ë½»Âð¤ÎÁ°Äí¤Ç¡¢Êì¿Æ¤È¤Ï¤°¤ì¤ÆÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¢¥¶¥é¥·¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ô¡¼¥×¥ë¡×»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î2Æü±Ñ¹ñ¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯½£¤Î³¤´ß±è¤¤¤ÎÄ®¥´¡¼¥ì¥¹¥È¥ó¡¦¥ª¥ó¡¦¥·¡¼¤Î¤¢¤ë½»Âð¤ÎÁ°Äí¤Ç¡¢Í¹ÊØ¶É°÷¤¬ÇÛÃ£Ãæ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¢¥¶¥é¥·¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥¶¥é¥·¤Ï¡¢Á°Æü¤ËÃó¼ÖÃæ¤Î¼Ö¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿³¤ÍÎ¡¦ÌîÀ¸Æ°Êªµß½õÃÄÂÎ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¿¤Á¤¬µß½õ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¤³¤Î¥¢¥¶¥é¥·¤ò¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥ó¥ÁÌîÀ¸Æ°Êª¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÈÂÁ÷¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¢¥¶¥é¥·¤Ï¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥³¡¼¥ë¡ÊCold Call¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£À¸¸å1¡Á2½µ´Ö¤Û¤É¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤¬¤ï¤º¤«11¡¥8¥¥í¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³¤ÍÎ¡¦ÌîÀ¸Æ°Êªµß½õÃÄÂÎ¤Î¥À¥ó¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥ß¥¹¡ÊDan Goldsmith¡Ë»á¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Î¤ï¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¯Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¢¥¶¥é¥·¤òÉÕ¶á¤Î³¤´ß¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥í¥¹¡¦¥¢¥¥ì¥ª¥¹¡ÊEvangelos Achilleos¡Ë»á¤Ï¡ÖÄ¬°Ì¤ÎÊÑ²½¤äÍò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤«¤ò¼º¤¤¸É»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥¤¥í¥¢¥¶¥é¥·¤¿¤Á¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥¢¥¶¥é¥·¤Ï¹âÇÈ¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤ÆÊì¿Æ¤È¤Ï¤°¤ì¤¿¤ê¡¢´ä¤Ë·ãÆÍ¤·¤Æ½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ì¤«¤ë¤ó¤ÀÅ¥¾Â¤ÎÈª¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ç¥¢¥¶¥é¥·¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£