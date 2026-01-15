¿©¤ÈÌ´¤ÎÍ»¹ç¡ªÇµ¤¬Èþ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Ï¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¡×
¹âµé¡ÖÀ¸¡×¿©¥Ñ¥óÀìÌçÅ¹¡ØÇµ¤¬Èþ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Ï¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÉü³èÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î10Æü¤«¤é1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢°ìÉô¹ñÆâÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Çµ¤¬Èþ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Ï¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¡Á1·î31Æü(ÅÚ) ¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
²Á³Ê¡§¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º(1¶Ô) 1,200±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§°ìÉô¹ñÆâÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡ØÇµ¤¬Èþ¡Ù¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Ï¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¡×¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ìÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜ¾¦ÉÊ¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ÆÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿©¡×¤È¡ÖÌ´¡×¤Î¥¦¥ë¥È¥é¤ÊÍ»¹ç¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¤È±ü¿¼¤¤¥³¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¿¡¼3ÇÜ¡¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä3ÇÜ¤Î¥¦¥ë¥È¥éµéÇÛ¹ç
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Ï¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¼ª¤Þ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤ß¤Î¤¢¤ëÇµ¤¬Èþ¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡ÖÁÏ¶ÈÇµ¤¬Èþ¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼3ÇÜ¡¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä3ÇÜ¡¦ÎýÆý2ÇÜ¤È¤¤¤¦¡Ö¥¦¥ë¥È¥éµé¡×¤ÎìÔÂô¤ÊÇÛ¹ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÅö½é¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à
¾¦ÉÊ1¸Ä¤Ë¤Ä¤¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤¬1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´5¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤ÏÏ¢·ë¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¾®Êª¤ËÉÕ¤±¤Æ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Âè1ÃÆ¾¦ÉÊ¡ÊËÜ¾¦ÉÊ¡Ë¤Ë¤ÏÂè1ÃÆ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀìÍÑ»æÂÞ¤È¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Ï¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¡×1¸Ä¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÍÑ»æÂÞ¤¬1ËçÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¤Æ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤òÂ·¤¨¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Ï¥Ë¡¼¥Ñ¥ó6¸Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥àÁ´5¼ï¤È¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¯Á÷È¢1¸Ä¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡§7,900±ß(ÀÇ¹þ)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¯Á÷È¢¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë¡§700±ß(ÀÇ¹þ)
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤ó¤À¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¿©¥Ñ¥ó¡£
Çµ¤¬Èþ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Ï¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
