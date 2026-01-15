¥¸¥§¥·¥«¡¢Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¾¯½÷»þÂå¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¡Ä¡Ö¾¦¶ÈÅª¾ÃÈñ¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â
²Î¼ê¥¸¥§¥·¥«¤¬¡¢Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¾¯½÷»þÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¥¸¥§¥·¥«¤Ï13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»Ñ¡£»ä¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤ì¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢11Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¡ÊArena of Stars¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¸¥§¥·¥«¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£¤³¤ÎÆü¥¸¥§¥·¥«¤Ï¡¢¡Ø¤Þ¤¿½ä¤ê°©¤¨¤¿À¤³¦¡Ù¡ØGee¡Ù¡ØGENIE¡Ù¡ØI Got A Boy¡Ù¡ØMr. Mr.¡Ù¤Ê¤É¡¢¾¯½÷»þÂå¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¤òÃæ¿´¤ËµÞÂ®¤Ë³È»¶¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀ¸·×¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÃ¦Âà¸å¤ËÂÐÎ©¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¦¶ÈÅª¤Ë¾¯½÷»þÂå¤ÎÌ¾Á°¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£
¥¸¥§¥·¥«¤Ï2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î±¿±Ä¤ä°û¿©»ö¶È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë2020Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¾®Àâ¡ØBright¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¡Ë¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ÆâÉô¤ÎÂÐÎ©¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÏÀÁè¤ò¸Æ¤ó¤À¡£