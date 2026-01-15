¥ê¥ê¡¼¥Õ¤âÃå¡¹¤È¶¯²½¡Ä¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¡õ¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹»²Àï¡¡À¤³¦°ì¤ØËÜµ¤
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢WBC¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥²¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤È¥ì¥¤¥º¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¤Ï19Ç¯¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòµ¨¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿76»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·4¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦61¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¤ÏMLB»Ë¾å½é¤Î¶õ·³»Î´±³Ø¹»½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢21Ç¯¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòµ¨¤Ï¥Ä·³¡¢¥ì¥¤¥º¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ73»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦23¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ïºòµ¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¥³¥ó¥Ó¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬¤¹¤Ç¤Ë»²Àï¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âºòµ¨15¾¡¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¦¥§¥Ö¤ä¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¹äÏÓ¡¦¥ß¥é¡¼¤â½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìî¼ê¤â¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢ºòµ¨MLBºÇÂ¿60È¯¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¼çË¤¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ê¤É¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¤âÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢2017Ç¯¤ÎÂè4²óÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÀ¤³¦°ìÃ¥´Ô¤ØËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£