¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¡Ê45¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤â°ìÆü¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿·§ÀÚ¡£¡ÖºÇ¶á¤Í¤¿¤Þ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤Ã¤Æº£¤¬1ÈÖ¼ã¤¤¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¼«»£¤ê¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â¤ÍÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÆü¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤¤¤«¤éËèÆüÉÕ¤±¤¿¤¤»þ¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÁÇÅ¨²á¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â´ñÎï¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Öº£Æü¤âºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÈþ¤·¤¤¤¢¤µÈþ¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£