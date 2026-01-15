¡ÈÅê»ñ²È¡É¶ÍÃ«¤µ¤ó¡¢»ý¤Á³ô¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Ç¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡¡²èÁüÀâÌÀ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤âÇã¤¤»þ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡×
¡¡³ô¼çÍ¥ÂÔ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÅê»ñ²È¡È¶ÍÃ«¤µ¤ó¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í»á¡Ê76¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£13Æü¤Î»Ô¾ì¤Ç»ý¤Á³ô¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ªÇú±×¤ò½Ð¤·¤¿¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Î»ý¤Á³ô
¡¡Ï¢Æü¡¢Í¥ÂÔÉÊ¤ÏÊÝÍ³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÍÃ«¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡Öº£¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤é¡¢9270¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹HD¤¬Âç°ú¤±¤Ç300±ß¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Î1609±ß¤ò¤Ä¤±¡¢Ìë´Ö¼è°ú¤Ç1800±ß¤Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤Ï5Ç¯¥Á¥ã¡¼¥È¡£30±ßÇÛÅö¤«¤éÌµÇÛ¤òÈ¯É½¤·24Ç¯4·î25Æü¤Ë¾å¾ìÍè°ÂÃÍ¤Î708±ß¤ò¤Ä¤±¤¿ÀÖ¤¤¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î¤È¤³¤í¤ÇÇã¤¤¡£°Â¤¤»þ¤ËÇã¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÅê»ñË¡¡£¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤Çº£Æü30±ßÇÛ¤òÈ¯É½¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤¬Çã¤Ã¤¿¾ì½ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¶ÍÃ«¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤âÇã¤¤»þ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ªÇãÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍø²ó¤ê¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¡¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÇÒ¸«¤·¡¢¸å¾ì¤ÇÇ¯½éÍè°ÂÃÍ°ìÍ÷¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤É¤ì¤«Çã¤ª¤¦¤«¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°Â¤¤½ê¤ÇÇã¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡¼¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï365Æü³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÅê»ñ²È¡£25ºÐ¤Ç¥×¥í´ý»Î¤Ë¡£57ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤Î1984Ç¯¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤äIT¥Ð¥Ö¥ë¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁê¾ì¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò·Ð¸³¡£»ñ»º¤Ï¸½ºß7²¯±ß¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ªÇú±×¤ò½Ð¤·¤¿¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Î»ý¤Á³ô
¡¡Ï¢Æü¡¢Í¥ÂÔÉÊ¤ÏÊÝÍ³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÍÃ«¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡Öº£¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤é¡¢9270¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹HD¤¬Âç°ú¤±¤Ç300±ß¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Î1609±ß¤ò¤Ä¤±¡¢Ìë´Ö¼è°ú¤Ç1800±ß¤Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤¬Çã¤Ã¤¿¾ì½ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¶ÍÃ«¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤âÇã¤¤»þ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ªÇãÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍø²ó¤ê¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¡¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÇÒ¸«¤·¡¢¸å¾ì¤ÇÇ¯½éÍè°ÂÃÍ°ìÍ÷¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤É¤ì¤«Çã¤ª¤¦¤«¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°Â¤¤½ê¤ÇÇã¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡¼¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï365Æü³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÅê»ñ²È¡£25ºÐ¤Ç¥×¥í´ý»Î¤Ë¡£57ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤Î1984Ç¯¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤äIT¥Ð¥Ö¥ë¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁê¾ì¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò·Ð¸³¡£»ñ»º¤Ï¸½ºß7²¯±ß¤È¤µ¤ì¤ë¡£