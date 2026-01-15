¾¾ÅÄÀë¹À»á¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤ÎÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ¤·¥´¥ë¥ÕËþµÊ4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾¾ÅÄÀë¹À»á¡Ê42¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥´¥ë¥Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¤é¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢»Ñ¤Ç¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2011Ç¯1ÈÖ¥·¥ç¡¼¥ÈÀîºê½¡Â§Áª¼ê¡¢2ÈÖ¥»¥«¥ó¥ÉËÜÂ¿Íº°ìÁª¼ê¡¢6ÈÖ¥µ¡¼¥ÉÇ®ÃË¡¢Í¥¾¡»þ¤Ë¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤È¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ½¨Ê¿Áª¼ê¡ª¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¡¢¾Ð¤¤¤Î¥´¥ë¥Õ¡ª¡ª¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡¢Ç®ÃËº²¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï¸½ºß¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÆÊÌÚ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅÄ»á¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ·óºîÀï¥³¡¼¥Á¡¢Ê¡ÅÄ»á¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÆÃÇ¤¥³¡¼¥Á·ó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¡¡¤Þ¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃå¤Æ¡Á¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ä¡¡ºÇ¹â¡×¡ÖºÇ¹â¥á¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£