¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¡Á¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯Àþ¤ò³«Àß¡¡10·î29Æü¤«¤é½µ3±ýÉü
¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¡Á¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯Àþ¤ò10·î29Æü¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡£
½µ3±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A321LR·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï¥¢¥Ö¥À¥ÓÈ¯¤¬7»þ´Ö10Ê¬¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯È¯¤¬6»þ´ÖÈ¾¡£
¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ä¥Ù¥Í¥ë¥¯¥¹ÃÏ°è¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ÃæÅì¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ø¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¥¢¥ó¥È¥Î¥¢¥ë¥É¡¦¥Í¥Ù¥¹ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¤Î¥¨¥¢¥Ð¥¹A321LR·¿µ¡¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î²è´üÅª¤ÊÏ©Àþ¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹Ò¶õµ¡¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿¿¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ô¾ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ÈÃæÅì¤¬½é¤á¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¤Ï¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¢£¥À¥¤¥ä
EY51¡¡¥¢¥Ö¥À¥Ó¡Ê02¡§45¡Ë¡Á¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ê06¡§55¡Ë¡¿·î¡¦ÌÚ¡¦ÅÚ
EY52¡¡¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ê09¡§35¡Ë¡Á¥¢¥Ö¥À¥Ó¡Ê19¡§05¡Ë¡¿·î¡¦ÌÚ¡¦ÅÚ