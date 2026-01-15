º´Çì¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£¡ßºä°æÉ÷ÂÀ¡Ã²ñ¼Ò¤ÎÉ¾²Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£Ê£»¨¤Ê¼«Ê¬¤òÊ¬²ò¤·¤¹¤®¤ë¤Ê¡Ú¤´¤Õ¥¥ã¥ê¡Û
µá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎPodcast¡Ö5Ê¬¤ÇÀ°¤¦¥¥ã¥ê¥¢»×¹Í¡×¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤ò¤ª¾·¤¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ïº´Çì¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£¤µ¤ó¡£Âè3²ó¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤ò»ý¤Ä½ÅÍ×À¤È¡¢²ñ¼Ò¤ÎÉ¾²Á¤ÎÂª¤¨Êý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÈ¿¥¤Ë°û¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡È¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ë¥Æー¥Þ¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë
ºä°æ
¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î»þÂå¤ÇÀäÂÐÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤¦¤¤¤¦ÀßÄê¡Ê¥Æー¥Þ¡Ë¤Ç¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æー¥Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Æー¥Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¥â¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤Î¤³¤¦¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦·²¤ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¨¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡Ênarrative¡Ë¤È¤Ï¡¢¡ÖÊª¸ì¡×¡Ö¸ì¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ
¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£
¥Æー¥Þ¤È¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¾åÃ£¤¹¤ë½Ñ¤È¤«Â³¤±¤ë¥³¥Ä¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¤É¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÁª¤Ö¡© ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤½¤³¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¿Íµ¤¤ÎÉô³è¤È¤«Îý½¬»þ´Ö¤¬Ã»¤¤Éô³è¤È¤«¡¢¤¤¤Þ¤¢¤ëÉô³è¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁª¤Ó¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿·¤·¤¤Éô³èºî¤í¤¦¡ª¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤¬¹¬¤»¤«¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ºä°æ
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤À¤«¤é°ìÄê¤Î¿Í´Ö¤ÏÂ¾¼Ô¤ÎÍßË¾¤ò¤Û¤·¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£
²ñ¼ÒÆþ¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤Î´ð½à¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¹¬¤»¤À¤è¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¡£
ºä°æ
¥¥ã¥ê¥¢ÏÀ¤Ç¤â¼çÂÎ²½¤È¼Ò²ñ²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼çÂÎ²½¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀßÄê¡Ê¥Æー¥Þ¡Ë¡¢¼Ò²ñ²½¤ÏÆëÀ÷¤à¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¼Ò²ñ²½°µ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶¯¤¤¤«¤é¡¢Àè¤ËÈ×ÀÐ¤Ê¼çÂÎ²½¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¿Í¤Ï¼Ò²ñ²½¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²ñ¼Ò¤ÎÉ¾²Á¡á¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ºä°æ
ÃÎÀ¤ÎÍðÍÑ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á°¿¦¤Ç¤â°ìÈÖ°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×ÁÛ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ôÃÍ´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¤È¤«¤Ã¤Æ¿ôÃÍ¤Ç°·¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤Ù¤Æ°ø¿ôÊ¬²ò¤·¤Æ¡¢¿Í¤ËÀâÌÀ¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¤ß¤òÀ§¤È¤¹¤ë¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°³¦·¨¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÃÎÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ë·ù¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢µõ¹½¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÀäÂÐ¤È¤·¤Æ²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£É¾²ÁÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¿Í´Ö¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ë¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£
²ñ¼Ò¤¬¿Í´Ö¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Â¤ÏÆ§¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÁÃÍ¤òÔÌÂ»¤·¤Ê¤¤¤Ç¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ë¶È¤È¤«É¾²Á¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ºä°æ
¡Ö¤³¤³¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
