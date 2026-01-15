¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û²Ö´¬Åì¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î°ìÀï¤è¤êËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤È¿¹Í§ºÈ¤¬ÌÀ¤«¤¹½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¡¦Âçºå¶Í°þ¤Î¡ÖºÇÂç¤Î¥ä¥Þ¾ì¡×
ÆÃÊÌÂÐÃÌ DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡ß¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿¹Í§ºÈ¡ÊÃæÊÔ¡Ë
¡¡¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿2012Ç¯¤ÎÂçºå¶Í°þ¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î10»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¡¢¤Þ¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤ÏÁªÈ´½éÀï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÍÊ¤¹¤ë²Ö´¬Åì¤È¤Î°ìÀï¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤È¿¹Í§ºÈ¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£Âçºå¶Í°þºÇ¶¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë2012Ç¯¤Îµ²±¤È¤Ï¡£
Âçºå¶Í°þ»þÂå¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢2012Ç¯¤Ë¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¿¹Í§ºÈ¡Êº¸¡Ë¤ÈÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡photo by Sankei Visual
¨¡¨¡¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2012Ç¯¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï10»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼èºà¤Ê¤É¤Ç²¿ÅÙ¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¤ÎÂÐ·è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁªÈ´½éÀï¤Î²Ö´¬ÅìÀï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ£Ï²¡¡¤¿¤·¤«¤ËÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À²Ö´¬ÅìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤ÏÂçÃ«¤¬¤³¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹Ã»Ò±à¤Î10»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤¬¤Þ¤ºÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹¡¡¤¢¤Î»î¹ç¤Ï......¾Ü¤·¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£Ï²¡¡¤¢¤Î»î¹ç¤âµÕÅ¾¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤È¤·¤Æ¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁªÈ´¤Ç¤Ï¸÷À±³Ø±¡¤È¤Î·è¾¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ºÏÂ³Ø±¡¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¡¢¶å½£³Ø±¡¤È¤Î£²²óÀï¤Î¤Û¤¦¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é²Ö´¬ÅìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«¤Î²Ö´¬Åì¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Âçºå¶Í°þ¤È¤·¤Æ£´µ¨¤Ö¤ê¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Î»î¹ç¤È¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹¡¡»î¹ç¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢±ºÏÂ³Ø±¡¤Î¤Û¤¦¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Æ£Ï²¡¡¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡££¹²ó¤ÎÁ°¤Ë¤â¥ä¥Þ¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¡¡£±ÂÐ£±¤Î£·²ó¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤ò»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ç¤·¤¿¡£
Æ£Ï²¡¡»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ËþÎÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¾Ã«´ÆÆÄ¤¬¼éÈ÷¤Î¥¿¥¤¥à¤ò£³²ó¤¹¤Ù¤Æ»È¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤Þ¤ºËþÎÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç£±²óÌÜ¡¢¤Ò¤È¤êÂÇ¤Á¤È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç£²²óÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ£²¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é£³²óÌÜ¡£¹â¹»Ìîµå¤Ç¤Ï£±»î¹ç£³²ó¤Þ¤Ç¤È·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¤ò¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢Á´Éô»È¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾¡Éé´ª¤¬Æ¯¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë£²¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦Íè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ß·ÅÄ¡Ê·½Í¤¡¿¸½¡¦¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬£³²óÌÜ¤ÎÅÁÎá¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¡¡¤Û¤È¤ó¤É³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
Æ£Ï²¡¡¤Þ¤¢¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤ÆÏÂ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂçºå¶Í°þ¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤ÎÃæ¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ä¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î£³²ó¤Î¥¿¥¤¥à¤¬¸ú¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤òÎ¿¤¤¤Ç£¹²ó¤ËÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£¸²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¸·¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú´°Á´¤ËÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡Û
¨¡¨¡¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²óÉ½¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï£³ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÆ¬¤Î¿¹Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆóÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´¿À¼¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¤¿¤áÂ©¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö¾¡Éé¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Ï²¡¡¼«Ê¬¤Ï¡¢¿¹¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Éé¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¸À¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡¢¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡×¤È¡£¥Ù¥ó¥Á¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¿¹¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¥¬¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¿¹¡¡ËÍ¤Ï¤â¤¦´°Á´¤ËÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¥ß¥¹¡Ê¥Ñ¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ç£¸²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤»¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ÆóÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¡£¡Ö´°Á´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿......¡×¤È¡£
¨¡¨¡¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Î¤Á¤ËÊ¹¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤í¡ª¡×¤È¡£Éû¼ç¾¤Ç¡¢¤³¤Î¤¢¤È¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤ÄÇò¿å·òÂÀ¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¡£
¿¹¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤³¤Ã¤«¤é¤ä¤í¡ª¡×¡Ö¤Ï¤èµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ï¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ä¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
Æ£Ï²¡¡Âçºå¶Í°þ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¡£
¿¹¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¤³¤Î¾õ¶·¤ÇÀª¤¤¤è¤¯µ¢¤ì¤ë¤«¡ª¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£Ï²¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆµÕÅ¾¡£¤¤¤è¤¤¤èÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ç´¤ê¡¢Å¥½¤µ¡£¤¤¤Ä¤âÀ¾Ã«´ÆÆÄ¤¬¡ÖÇ´¤Ã¤Æ¡¢Ç´¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾¾¡Éé¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Âçºå¶Í°þ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿Ìîµå¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¡Úß·ÅÄ·½Í¤¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÏ¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Û
¨¡¨¡¡¡±ºÏÂ³Ø±¡Àï¤ÎÂç¤¤Ê»³¤ò±Û¤¨¡¢½à·è¾¡¤Ï·òÂç¹âºê¡¢¤½¤·¤Æ·è¾¡¤Ç¤Ï¸÷À±³Ø±¡¤ò²¼¤·¤ÆÁªÈ´Í¥¾¡¡£Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æ¤Ï¡¢¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»È¤ï¤Ê¤¤É½¸½¤Ç¤¹¤¬¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¾¡¤Á¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁªÈ´¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æ£Ï²Åê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Ï²¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢1²ó¤âÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢1²ó¤â¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢£±ÈÖ¤Î¿¹¤¬½é²ó¤ËÂÇ¤Ã¤ÆÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¿¹¡¡¤¦¤·¤í¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Íê¤â¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç·è¤á¤è¤¦¡×¤È¤«»×¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¹â¹»£²Ç¯¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡££³Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ï¢ÇÆ¤Î¤¢¤È¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½Å°µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢£²Ç¯¤Î»þ¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Æ£Ï²¡¡¤¢¤Î²Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºÝ¤É¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçºåÂç²ñ·è¾¡¤ÎÍúÀµ¼ÒÀï¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤âÂÇ¤¿¤ì¤¿¤±¤É¡£
¿¹¡¡¤¢¤ì¤Ï¹â¹»Ìîµå¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àª¤¤¤äÎ®¤ì¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦......¡£
Æ£Ï²¡¡¤½¤ì°Ê³°¡¢ÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¹â¹»Ìîµå¤ÎÉÝ¤µ¤¬½Ð¤¿»î¹ç¡£¤¿¤À¡¢Âçºå¶Í°þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¦¤·¤í¤Ëß·ÅÄ¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡£·²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç10ÂÐ1¤«¤é¡¢£¸²ó¤ËÌÔÄÉ¤ò¼õ¤±¤Æ£³ÅÀº¹¤ÈÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æß·ÅÄ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£ºÇ¸å¤Ï10ÂÐ8¤ÇÆ¨¤²¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Ï²¡¡ÂçºåÂç²ñ¤â¹Ã»Ò±à¤â´Þ¤á¡¢ß·ÅÄ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¢¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÂçºå¶Í°þ¤ÏÃÃ¤¨Êý¤¬°ã¤¦¡Û
¨¡¨¡¡¡ÁªÈ´¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Î±ºÏÂ³Ø±¡Àï¤Ç¤âÀèÈ¯¤·¡¢²Æ¤Ï£³²óÀï¤Îß»¡¹óÔÀï¤Ç´°Åê¤·¡¢ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¡Ê¸½¡¦ºå¿À¡Ë¤«¤é°ìÈ¯¤âÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îß»¡¹óÔÀï¤Î¤¢¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤«¤é¤Ï¡¢£³»î¹çÏ¢Â³´°Åê¡££³Ç¯´Ö¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ç¤·¤¿¡£
¿¹¡¡Æ£Ï²¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë"¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ª¤Ð¤±"¤Ç¡¢¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¤ÇÅê¤²Â³¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Õ¤Ä¤¦¤ÏÂç²ñ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡© ¤³¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ª¤ë¡©¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Ï²¡¡¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ê²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½à·è¾¡¤Î¡ËÅ·ÍýÀï¤Ç¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¤Ò¤È¤ê¤Ç´°Éõ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢µå¾ì¤â¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¾¡Éé¤ä¤í¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂ³¤±¤¿¤é¡¢¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë°ìÄ¾Àþ¡£
¿¹¡¡£·µåÏ¢Â³¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂ³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ£Ï²¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È»°¿¶¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë£³»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ê¤é¡¢£³»î¹çÏ¢Â³´°Åê¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£
¿¹¡¡¤Û¤ó¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Î¤¢¤È¤Ç¤â¡¢¤â¤¦£±»î¹ç¤¯¤é¤¤´°Éõ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£Ï²¡¡¤Þ¤¢¡¢Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ä¤Ê¡£
¿¹¡¡Âçºå¶Í°þ¤ÏÃÃ¤¨Êý¤¬°ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£Ï²¡¡¤Ç¤â¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤«¤é¡×¤È¡£¤¿¤·¤«¤ËÈè¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Ï¤¤¤±¤ë¡¢¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡×¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤½¤¦»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ê¤Õ¤¸¤Ê¤ß¡¦¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë¡¿1994Ç¯4·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Ë½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢ºÇÂ®160¥¥í¤Î¹äÏÓ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀ©µåÆñ¤Ë¶ì¤·¤à¡£23Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ØÄ©Àï¤·¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£24Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËDeNA¤È·ÀÌó¤·¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿
¿¹Í§ºÈ¡Ê¤â¤ê¡¦¤È¤â¤ä¡Ë¡¿1995Ç¯8·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Âçºå¶Í°þ£²Ç¯»þ¤Î2012Ç¯¤ËÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¢ß·ÅÄ·½Í¤¤é¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¡£13Ç¯¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ½Õ²Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡££²Ç¯¤«¤éÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢19Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.329¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈMVP¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£23Ç¯¤«¤é¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¹¶¼é¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë