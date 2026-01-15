Ž¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é1²¯±ßÄ¶Ž£¤ÎÉÙÍµÁØ¤È½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¶ì¤·¤à½îÌ±ÁØ¡Ä¹â»ÔÀ¯¸¢²¼¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à³Êº¹³ÈÂç¤Î»Ä¹ó¤Ê·ë²Ì
¢£Æó¶ËÊ¬²½¤ÏÌÀÇò¡Ä¡ÖÃæ´ÖÁØ¡×¤¬¸º¾¯
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï14Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ë23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¾õ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤¬Â³¤¯¤È·ÐºÑ³Êº¹¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ÞÉ½1¤Ï¡¢2015Ç¯¤È2023Ç¯¤ÎÊÝÍ³¬ÁØÊÌ¤Î½ã¶âÍ»»ñ»º¤Ç¤¹¡ÊÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¤Î»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¡Ë¡£½ã¶âÍ»»ñ»º¤È¤Ï¡¢¶âÍ»»ñ»º¤«¤éÉéºÄ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢ ÉÙÍµÁØ¡Ê1²¯±ß°Ê¾å5²¯±ßÌ¤Ëþ¡Ë
£ ½àÉÙÍµÁØ¡Ê5000Ëü±ß°Ê¾å1²¯±ßÌ¤Ëþ¡Ë
¤ ¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥¹ÁØ¡Ê3000Ëü±ß°Ê¾å5000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ë
¥ ¥Þ¥¹ÁØ¡Ê3000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ë
É½¤Ë¤Ï5¤Ä¤Î³¬ÁØ¤ÎÊÝÍ»ñ»º¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤«¤é¤Î2023Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¡Ä¶ÉÙÍµÁØ¡¢¢ÉÙÍµÁØ¤ÏÀ¤ÂÓÈæÎ¨¤¬¹ç·×¤Ç2.3¡ó¤«¤é3¡ó¤ËÁý¤¨¡¢¤«¤ì¤é¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë½ã¶âÍ»»ñ»º¤ÎÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤â19.4¡ó¤«¤é26.1¡ó¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£½àÉÙÍµÁØ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤ËÀ¤ÂÓ¿ô¤Ç¹ç·×8.3¡ó¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬½ã¶âÍ»»ñ»º¤Î36.9¡ó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤Ç¤Ï10.3¡ó¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬¡¢44.7¡ó¤Î½ã¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä¶ÉÙÍµÁØ¤È¢ÉÙÍµÁØ¡¢£½àÉÙÍµÁØ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÈæ³ÓÅªÍµÊ¡¤ÊÁØ¤ÎÈæÎ¨¤¬Áý¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÊÝÍ»ñ»º¤â¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÙ¤á¤ë¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÉÙ¤àÎ®¤ì
µÕ¤Ë¡¢½ã¶âÍ»»ñ»º3000Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÈæ³ÓÅª½ã¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Ê¤¤ÁØ¤Ç¤¢¤ë¥¥Þ¥¹ÁØ¤ÏÀ¤ÂÓÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈæÎ¨¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ÎÈæÎ¨¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2015Ç¯¤ÎÀ¤ÂÓ¿ô¤Ï78.9¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï79.4¡ó¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ã¶âÍ»»ñ»º¤ÎÈæÎ¨¤Ï3.4¡ó¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¦¤Î¥Þ¥¹ÁØ¤Ë¡¢¤½¤Î¾å¤Î¤¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥¹ÁØ¡Ê3000Ëü±ß°Ê¾å5000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤ËÀ¤ÂÓ¿ô¹ç·×¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î91.8¡ó¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë½ã¶âÍ»»ñ»º¤Ç¤Ï63.1¡ó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï½ç¤Ë89.7¡ó¡¢55.3¡ó¤È¡¢À¤ÂÓ¿ô¤ÏÈù¸º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ã¶âÍ»»ñ»º¤ÏÌó8¡ó¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢½ã¶âÍ»»ñ»º¤¬¡¢£¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£½ã¶âÍ»»ñ»º3000Ëü±ß¤«¤é5000Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¤¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Þ¥¹ÁØ¤ÎÀ¤ÂÓÈæÎ¨¤¬¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤ÂÓÈæÎ¨¤Ç¤Ï12.9¡ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬2023Ç¯¤Ë¤Ï10.3¡ó¤Ë¸º¾¯¤·¡¢¤½¤ì¤¬Èæ³ÓÅªÍµÊ¡¤Ê£½àÉÙÍµÁØ¡¢¢ÉÙÍµÁØ¡¢¡Ä¶ÉÙÍµÁØ¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥Þ¥¹ÁØ¤ËÊ¬²½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁØ¤ÎÈæÎ¨¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ´ÖÁØ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¡¢¾å°ÌÁØ¤È²¼°ÌÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æó¶ËÊ¬²½¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£º£¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È³Êº¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤³¤³¤Ç¤ÏÅý·×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê2023Ç¯¤Î¿ô»ú¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·¡¢2025Ç¯¤Î¿ô»ú¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾å°ÌÁØ¤Î½ã¶âÍ»»ñ»º¤ÎÊÝÍÈæÎ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¶âÍ»»ñ»º¤òÂ¿¤¯»ý¤Ä¿Í¤Û¤É¡¢³ô¼°¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ä¶ÉÙÍµÁØ¤Ç¤Ï¶âÍ»»ñ»º¤Î¤¦¤Á7³ä°Ê¾å¤¬¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤È¤¤¤¦¿ä·×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯12·îËö¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï3Ëü3464±ß¡¢¾å¾ì³ô¼°»þ²ÁÁí³Û¤Ï833Ãû±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯12·îËö¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢5Ëü339±ß¤È1150Ãû±ß¤Ç¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï50¡ó¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ç38¡ó¤Î¾å¾º¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¡¢ÉÙÍµÁØ¡¢½àÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»º¤Ï2023Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä¶ÉÙÍµÁØ¤Ç2023Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç5²¯±ß¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Î7³ä¡Ê3.5²¯±ß¡Ë¤ò³ô¼°¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç¤Ï1²¯3000Ëü±ß¤Û¤É¤Î¶âÍ»»ñ»º¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¥Þ¥¹ÁØ¤Î¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÅê»ñÈæÎ¨¤Ï¿·NISA¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÍ»»ñ»º¤ËÀê¤á¤ë¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Î³ä¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¾å°ÌÁØ¤Û¤É¤ÎÁý²Ã¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤â¡¢Æó¶ËÊ¬²½¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë³Êº¹¤¬¹¤¬¤ë
º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë³Êº¹¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¶âÍø¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯12·î¤ËÆü¶ä¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.25¡ó°ú¤¾å¤²¡¢0.75¡ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¶ä¹Ô¤Ç¤Ï2·î¤ËÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤â0.2¡ó¤«¤é0.3¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Äê´üÍÂ¶â¶âÍø¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£1000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÂç¸ýÄê´ü¤Ç¤Ï¡¢¸ò¾Ä¼¡Âè¤Ç¤Ï¹â¤¤¶âÍø¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢10²¯±ß¤ò6¥«·îÄê´ü¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ËÇ¯Íø¤Ç0.9¡ó¤Î¶âÍø¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã±½ã·×»»¡ÊÃ±Íø¡Ë¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È¾Ç¯¸å¤ÎËþ´ü¼õ¼è³Û¤ÏÀÇ°ú¸å¤ÎÍøÂ©¤ò´Þ¤á¤Æ10²¯3585Ëü8250±ß¡£¤Û¤Ü¥Î¡¼¥ê¥¹¥¯¤Î¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ç¡¢3500Ëü±ßÌÙ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Âç¤¤Ê³Û¤ò°·¤¨¤ë´ë¶È¤äÉÙÍµÁØ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÊÑÆ°¶âÍø¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¶âÍø¾å¾º¤¬Ä¾·â¤·¤Þ¤¹¡£Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤âÊÖºÑÁí³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤âº£Ç¯¤ËÆþ¤ê°ì»þ2.1¡ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½°±¡²ò»¶¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¤È¡¢¥Ð¥é¥Þ¥·üÇ°¤«¤éÄ¹´ü¶âÍø¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¡¢»ñ¶â¤¬½áÂô¤Ê¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤Ë¤ÏÍÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é½»Âð¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ÇÄê¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ê¡¢µÕÉ÷¤Ç¤¹¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÉéºÄ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬°ÊÁ°¤è¤ê0.5¡óÄøÅÙ¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²¾¤Ë3000Ëü±ß¤Î¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇ¯´Ö15Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶âÍø¤Ïº£¸å¤â¾å¾º¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÄã¤¤»þ¤è¤ê¤Ï1¡óÄøÅÙ¤Î¾å¾º¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÇ¯´Ö30Ëü±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛÅöÁí³Û¤Ï20Ãû±ß
¤µ¤¤Û¤ÉÍµÊ¡¤ÊÁØ¤Û¤É¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤¬Â¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝÍ»ñ»º¤ËÀê¤á¤ëÈæÎ¨¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¤½¤Î³Û¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬²ò»¶¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ô²Á¤Ï°ì»þ¤½¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤Æ¹âÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤âÅöÁ³¡¢³ô¼°¤òÂ¿¤¯»ý¤ÄÁØ¤ËÍÍø¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î´ü¤Ë¤½¤ÎÇÛÅö¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ20Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹1·î5ÆüÄ«´©¡Ë¡£
¸Ä¿Í¤Î³ô¼°ÊÝÍÈæÎ¨¤ÏÁ´ÂÎ¤Î17¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢20Ãû±ß¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó3Ãû5000²¯±ß¤¬²È·×¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÏÍµÊ¡¤ÊÁØ¤Î²û¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¡£
Àè¤Ë¡¢¹ç·×¤Ç10.3¡ó¤Î¡Ä¶ÉÙÍµÁØ¡¢¢ÉÙÍµÁØ¡¢£½àÉÙÍµÁØ¤Ç44.7¡ó¤Î½ã¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Î¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ëÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢3Ãû5000²¯±ß¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ÏË¤«¤ÊÁØ¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤êÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬Ä¹´ü¶âÍø¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï³ô²Á¾å¾º¤Ç¤¹¤¬¡¢³ô²Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ½ÁÛÇÛÅö¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï2.1¡ó¤òÀÚ¤ë¿å½à¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¤â½Ò¤Ù¤¿Ä¹´ü¶âÍø¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç³ô¼°Åê»ñ¤¬¤¹¤°¤Ë¸º¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¡¢¤È¤¯¤ËÄ¹´ü¤Ç¤Î±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅê»ñ²È¤«¤é¤Ï¡¢³ô¼°¤«¤éºÄ·ô¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢´ë¶È¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÇÛÅö¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢¼«¼Ò³ô¤ÎÇãÆþ¤ì½þµÑ¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£µëÍ¿¤Ï¾å¤¬¤ë¤«
¤³¤¦¤·¤¿µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ø¤Î¡ÖÂÐ½è¡×¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¤Ë¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬Ä¹´ü¶âÍø¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÇÛÅö¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÇÛÅö¸¶»ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥¹¥Èºï¸º¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¤Î¤Ï¿Í·ïÈñ¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Î¿Í·ïÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤âÅöÁ³¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÍÑ¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÅö¤¿¤ê¤Î¿Í·ïÈñ¤Ï¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í¿ô¤Îºï¸º¤Ê¤É¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë¿Í·ïÈñ¤ÏÍÞÀ©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ï¡¢¹õ»ú´ë¶È¤Ç¤Î¿Í°÷ºï¸º¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤ÏÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤»Ä¤ë¿Í¤ÎµëÍ¿¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ï¿¦¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´ë¶È´Ö¤Î³Êº¹¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢5¡óÄøÅÙ¤ÎÄÂ¾å¤²¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¾®¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹âÆ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£Ç¯Ãæ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âÈæ³ÓÅª½êÆÀ¤ÎÄã¤¤ÁØ¤Î²È·×¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë°²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸½¾õ¡¢Ì¾ÌÜÄÂ¶â¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò°ú¤¤¤¿¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»»ñ»º¤òÂ¿¤¯»ý¤ÄÁØ¡Ê¼ç¤ËÁ°½Ð¡¡Á£¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶âÍø¤äÇÛÅö¤¬¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÊäÅ¶¤·¡¢»ñ»º¤ÎÅÚÂæ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤ÁØ¡Ê¼ç¤Ë¤¥¡Ë¤Ï¤½¤ì¤âÆñ¤·¤¯¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬À¸³è¤ò¤è¤ê¶ì¤·¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ÐºÑ³Êº¹¡×¤Ï30Ç¯Â³¤¤¤¿¥Ç¥Õ¥ì¼Ò²ñ¤Ç¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥Õ¥ì²¼¤Ç´ë¶È¤¬¥³¥¹¥Èºï¸º¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿·ë²Ì¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÎºÎÍÑ¤ò¹Ê¤ê¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡¢ÇÉ¸¯¤Ê¤É¡Ë¤Ø¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Ç¥Õ¥ì´ü¤Ï¡¢¸½¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤È¤â¤È»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÙÍµÁØ¤ÏÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ñ»ºÊÝÍ¤ÎÍÌµ¡§³ô¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î»ñ»º¤ò»ý¤ÄÁØ¤Ï¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºöÅª²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢»ñ»º¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Äã½êÆÀÁØ¤ÏÄÂ¶âÄäÂÚ¤â¤¢¤ê¡¢½îÌ±¤ÎºâÉÛ¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥Õ¥ì»þ¤Î¡Ö³Êº¹¡×¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¹ñÌ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì»þ¤Ç¤Î³Êº¹³ÈÂç¤Ç¤è¤ê»Ä¹ó¤Ê·ë²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
----------
¾®µÜ °ì·Ä¡Ê¤³¤ß¤ä¡¦¤«¤º¤è¤·¡Ë
¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä²ñÄ¹CEO
µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£ÊÆ¹ñ¥À¡¼¥È¥Þ¥¹Âç³Ø¥¿¥Ã¥¯·Ð±ÄÂç³Ø±¡Î±³Ø¡¢Åìµþ¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¡Ø¾®µÜ°ì·Ä¤Î¡ÖÆü·Ð¿·Ê¹¡×¿¼ÆÉ¤ß¹ÖºÂ2020Ç¯ÈÇ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä²ñÄ¹CEO ¾®µÜ °ì·Ä¡Ë