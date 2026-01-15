i¥¿¥¦¥ó¥Ú¡¼¥¸¤¬ÂçÉý¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëºþ¿·¤·¡¢¸¡º÷·ë²Ì¤Î¾ðÊó³È½¼
NTT¥¿¥¦¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ï1·î14Æü¡¢¿¦¶ÈÊÌÅÅÏÃÄ¢¥¿¥¦¥ó¥Ú¡¼¥¸¡ÊÅÅÏÃÄ¢¡Ë»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¿®Íê¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Öi¥¿¥¦¥ó¥Ú¡¼¥¸¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤äÍøÍÑ¼ÔÉ¾²Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÃµ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¸¡º÷ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ûÁàºîÀ¤Î²þÁ±¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡Ë
¥µ¥¤¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¹½À®¤ÈÆ³Àþ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö¸¡º÷¢ªÈæ³Ó¢ª»ö¶È¼Ô¥Ú¡¼¥¸¡×¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËºÆÀß·×¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢ÌÜÅª¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÌÂ¤ï¤º¤¿¤É¤êÃå¤±¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TOP¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡û¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Î¾ðÊó³È½¼
¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤òÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É³Æ»ö¶È¼Ô¤ÎÉÕ²Ã¾ðÊó¤¬³È½¼¤µ¤ì¤¿¡£
°åÎÅ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÌó17Ëü·ï¤¢¤ë°åÎÅ»ÜÀß¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó9³ä¤ËÅö¤¿¤ë15Ëü·ïÄ¶¤Î¼ÂºßÀ¤ò³ÎÇ§¤·i¥¿¥¦¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹â¤¤ÌÖÍåÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥¿¥°µ¡Ç½¤Î¿·Àß
¡Ö24»þ´ÖÂÐ±þ¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó²Ä¡×¤Ê¤É¡¢¶È¼ïÊÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¿¥°¤ò¿·Àß¤·¤¿¡£¸¡º÷»þ¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¾ò·ï¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷¤Ç»ö¶È¼Ô¤ÎÆÃÄ¹¤ò°ìÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£
¡ûÍøÍÑ¼ÔÉ¾²Áµ¡Ç½
¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤ÎÂÎ¸³¤ò»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢É¾²Áµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡Ö5ÃÊ³¬¥¹¥³¥¢¡×¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥¿¥°¡×¡Ö±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£»ö¶È¼Ô¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂÎ¸³¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë»ö¶È¼ÔÁª¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
