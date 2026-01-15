Ä´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¡ª¤¦¤Ã¤«¤ê±þ¤¸¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ëÈà»á¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Èà½÷¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ù¤¿¹û¤ì¤Î¾ì¹ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÃã¤ÊÍ×µá¤Ç¤âÆÝ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬°äº¨¤È¤Ê¤ê¡¢£²¿Í¤Î¾Íè¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¡ª¤¦¤Ã¤«¤ê±þ¤¸¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ëÈà»á¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛËÜÅö¤ÏÃå¤¿¤¯¤Ê¤¤¥³¥¹¥×¥ì¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿
¡Ö¤¤¤Þ¹Í¤¨¤¿¤é¤¿¤À¤ÎÊÑÂÖ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ù¤¬¤ëÈà½÷¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤ò¶¯Í×¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬¤â¤È¤â¤È¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ËÌµÍý¶¯¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¥¨¥Ã¥Á¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¤É¤¦¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¤éÉÝ¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥Á¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£¤é¤»¤Æ¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¸å²ù¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Òº¬¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê±ç½õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡ÖÔú¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥ÈÂå¤òÈà½÷¤Ë¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³ä¤ê´ª¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤É¹©É×¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¿¼Ìë¡¢ÃËÆ±»Î¤Î°û¤ß²ñ¤Ë´é¤À¤±¸«¤»¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿
¡Ö¤¿¤À¤Î¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÇÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ëý¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ËÈà½÷¤ò¤Á¤ç¤¤¸«¤»¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤é°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÎÁÍý¤¬ÉÔÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿
¡Ö¤·¤«¤â´¶ÁÛ¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ò¤É¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÆÀ¼ê¤ÊÎÁÍý¤òÌµÍý¤Ëºî¤é¤»¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤ÆÁê¼ê¤ÎÆÀ°ÕÎÁÍý¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦ÄøÅÙ¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖµÞ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸áÁ°£²»þ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤âÄ«¤«¤é³Ø¹»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ªº£»×¤¨¤Ð±þ¤¸¤¿¼«Ê¬¤¬¥Ð¥«¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿¿ÌëÃæ¤ËÆÍÁ³¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¼¤¬Ê¹¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¿¼Ìë¤ËÄ¹ÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÌÂÏÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÎø¤·¤¯¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ëÄøÅÙ¤Ç²æËý¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡ÛÉâµ¤¤òµö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èº©´ê¤µ¤ì¤¿
¡Ö°ìÅÙµö¤¹¤È¡¢¤Þ¤¿¤¯¤êÊÖ¤¹¡£°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ÆÉâµ¤¤òµö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÁê¼ê¤¬¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤¤¤Þ¥â¥Æ¥â¥Æ¤À¤«¤é¡×¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉâµ¤¤ËÁö¤ë»þÅÀ¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¸µ¥«¥ì¤äÃËÍ§Ã£¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÁ´¾Ãµî¤µ¤»¤é¤ì¤¿
¡Ö¤¿¤À¤ÎÍ§Ã£¤Ê¤Î¤Ë¡Äµ¿¤ê¿¼¤¤¤Î¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ãµî¤µ¤»¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤»¤¤¤¼¤¤¡Ö¼«Ê¬¤È¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤Û¤«¤ÎÃË¤ÈÅÅÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤¯¤é¤¤¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥¤¥È¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤ÈÌ¿Îá¤µ¤ì¤¿
¡Ö»Å»ö¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤±¤É¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢À¸³è»þ´Ö¤ò¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤«¤é¼«¼çÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤è¡×¤È¤Ê¤À¤á¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ï¤è¤¯¤Æ¤â¡¢¸å¡¹¡Ö¼Â¤ÏËÜÅö¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤òÇã¤¦¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤È¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÙ¤¬²á¤®¤ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ï¿µ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡Ú£±¡ÛËÜÅö¤ÏÃå¤¿¤¯¤Ê¤¤¥³¥¹¥×¥ì¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿
¡Ö¤¤¤Þ¹Í¤¨¤¿¤é¤¿¤À¤ÎÊÑÂÖ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ù¤¬¤ëÈà½÷¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤ò¶¯Í×¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬¤â¤È¤â¤È¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ËÌµÍý¶¯¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¤É¤¦¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¤éÉÝ¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥Á¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£¤é¤»¤Æ¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¸å²ù¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Òº¬¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê±ç½õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡ÖÔú¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥ÈÂå¤òÈà½÷¤Ë¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³ä¤ê´ª¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤É¹©É×¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¿¼Ìë¡¢ÃËÆ±»Î¤Î°û¤ß²ñ¤Ë´é¤À¤±¸«¤»¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿
¡Ö¤¿¤À¤Î¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÇÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ëý¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ËÈà½÷¤ò¤Á¤ç¤¤¸«¤»¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤é°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÎÁÍý¤¬ÉÔÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿
¡Ö¤·¤«¤â´¶ÁÛ¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ò¤É¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÆÀ¼ê¤ÊÎÁÍý¤òÌµÍý¤Ëºî¤é¤»¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤ÆÁê¼ê¤ÎÆÀ°ÕÎÁÍý¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦ÄøÅÙ¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖµÞ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸áÁ°£²»þ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤âÄ«¤«¤é³Ø¹»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ªº£»×¤¨¤Ð±þ¤¸¤¿¼«Ê¬¤¬¥Ð¥«¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿¿ÌëÃæ¤ËÆÍÁ³¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¼¤¬Ê¹¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¿¼Ìë¤ËÄ¹ÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÌÂÏÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÎø¤·¤¯¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ëÄøÅÙ¤Ç²æËý¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡ÛÉâµ¤¤òµö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èº©´ê¤µ¤ì¤¿
¡Ö°ìÅÙµö¤¹¤È¡¢¤Þ¤¿¤¯¤êÊÖ¤¹¡£°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ÆÉâµ¤¤òµö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÁê¼ê¤¬¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤¤¤Þ¥â¥Æ¥â¥Æ¤À¤«¤é¡×¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉâµ¤¤ËÁö¤ë»þÅÀ¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¸µ¥«¥ì¤äÃËÍ§Ã£¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÁ´¾Ãµî¤µ¤»¤é¤ì¤¿
¡Ö¤¿¤À¤ÎÍ§Ã£¤Ê¤Î¤Ë¡Äµ¿¤ê¿¼¤¤¤Î¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ãµî¤µ¤»¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤»¤¤¤¼¤¤¡Ö¼«Ê¬¤È¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤Û¤«¤ÎÃË¤ÈÅÅÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤¯¤é¤¤¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥¤¥È¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤ÈÌ¿Îá¤µ¤ì¤¿
¡Ö»Å»ö¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤±¤É¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢À¸³è»þ´Ö¤ò¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤«¤é¼«¼çÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤è¡×¤È¤Ê¤À¤á¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ï¤è¤¯¤Æ¤â¡¢¸å¡¹¡Ö¼Â¤ÏËÜÅö¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤òÇã¤¦¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤È¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÙ¤¬²á¤®¤ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ï¿µ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë