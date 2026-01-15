SOFINA¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¿·¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¡¢SYNC¡Ü¤ÇÈ©¤ÎÍßµá¤Ë´ó¤êÅº¤¦
¥¹¥¥ó¥±¥¢Áª¤Ó¤ËÌÂ¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£È©¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢²¿¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢SOFINA¤«¤é¼¡À¤Âå¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSOFINA SYNC¡Ü¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î³ÑÁØ¸¦µæ¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢º£¤ÎÈ©¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥±¥¢¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·È¯ÁÛ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹♡
È©¤ÎÍßµá*2¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¿·È¯ÁÛ
¡ÖSOFINA SYNC¡Ü¡×¤Ï¡¢³ÑÁØ¸¦µæ¤ÈÈé»éRNA¸¦µæ¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥âー¥É1¡×²òÀÏ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£
ÆÈ¼«AI¤¬ÁÇÈ©²èÁü¤ò²òÀÏ¤·¡¢2¤Ä¤ÎÈ©¥¿¥¤¥×(¥âー¥É)¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤ÎÈ©¾õÂÖ¤«¤é¡ÈÈ©¤ÎÍßµá2¡É¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ëÈ©¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙºÇÅ¬¤Ê¥±¥¢¤òÁª¤Ù¤ëÅÀ¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
&honey¡ß101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡¢¤Þ¤È¤áÈ±¤¬²Ä°¦¤¯Â³¤¯
2¤Ä¤ÎÈ©°äÅÁ»Ò¥âー¥É*1¤È¤Ï
È©°äÅÁ»Ò¥âー¥ÉC1¤Ï¡¢³ÑÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤´¤ï¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¡£
¡Ö³ÑÁØ¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯À°¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá·¹¸þ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢È©°äÅÁ»Ò¥âー¥ÉC2¤Ï³ÑÁØ¤¬Çö¤¯¡¢³°Éô»É·ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¡Ö³ÑÁØ¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá·¹¸þ¤¬ÆÃÄ§¡£
Ìó1¤«·î¤Ë1²ó¤Î²òÀÏ¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÈ©¾õÂÖ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥±¥¢ÁªÂò¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*1¼ÂºÝ¤Ë°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°äÅÁ»Ò²òÀÏ¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«AI¤¬ÁÇÈ©²èÁü¤ò²òÀÏ¤·¤Æ2¤Ä¤ÎÈ©¥¿¥¤¥×(¥âー¥É)¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¤â¤Î
*2È©¤ÎÍßµá¡§SOFINA SYNC¡Ü¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤³ÑÁØ¾õÂÖ
Àè¹ÔÈþÍÆ±Õ2¼ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ
¡Ø¥½¥Õ¥£ー¥Ê¥·¥ó¥¯¡Ü³ÑÁØ¥·¥ó¥¯¥í¥Á¥åー¥ÊーC1¡ãÀè¹ÔÈþÍÆ±Õ¡ä¡Ù¤Ï¡¢1Êñ0.6ml¡¢Ä«ÈÕ1²ó¡ß30ÆüÊ¬¤Î60ÊñÆþ¤ê¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê7,000±ß¡ÒÀÇ¹þ7,700±ß¡Ó¡¢Äê´üÊØ½é²ó3,600±ß¡ÒÀÇ¹þ3,960±ß¡Ó¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß6,300±ß¡ÒÀÇ¹þ6,930±ß¡Ó¤Ç¤¹¡£
½ÀÈ©¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µーµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê³ÑÁØ¤ò¤¦¤ë¤ª¤ï¤»¡¢½À¤é¤«¤¯À°¤¨¡¢¤¯¤¹¤ß¤Î¤Ê¤¤*4Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥½¥Õ¥£ー¥Ê¥·¥ó¥¯¡Ü³ÑÁØ¥·¥ó¥¯¥í¥Á¥åー¥ÊーC2¡ãÀè¹ÔÈþÍÆ±Õ¡ä¡Ù¤âÆ±ÍÆÎÌ¡¦Æ±²Á³Ê¤ÇÅ¸³«¡£¤¦¤ë¤ª¤¤ÈþÈ©¥Ð¥ê¥¢µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê³ÑÁØ¤ò¤¦¤ë¤ª¤·¡¢¿åÊ¬¤òÊú¤¨¤¿Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤âÀö´é¸å¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÀè¹ÔÈþÍÆ±Õ¤Ç¡¢¸å¤Ë»È¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤Ê¤¸¤ß¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
*4´¥Áç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¯¤¹¤ó¤ÀÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯¤³¤È
¿·¤·¤¤»ä¤Ë½Ð²ñ¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢ÂÎ¸³
2026Ç¯1·î14Æü¤è¤êMy Kao Mall¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖSOFINA SYNC¡Ü¡×¡£È©¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÍßµá¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢½¬´·¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤ò¤è¤êÁ°¸þ¤¤Ê»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÑ²½¤¹¤ëÈ©¤ÈÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊâ¤Ë¡£SOFINA¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥±¥¢¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö