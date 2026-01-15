ÆÈÊ©¤Ê¤É·³Ê¼»Î¤éÇÉ¸¯¡¡¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É°ÂÊÝÄ´ºº¡×Ì¾ÌÜ
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï14Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ø·³Ê¼»Î¤é¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£²¤½£¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤Î°Õ¸þ¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤¹¤ëÃæ¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñËÉ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Â¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¾õ¶·¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡¢ÊÆ²¤·³»öÆ±ÌÁ¤ÎNATO¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎËÉ±Ò¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò·è¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÏÏ¢Ë®·³Ê¼»Î13¿Í¤ò15¡Á17Æü¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¥Ì¡¼¥¯¤ØÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥·¥ç¥ó¼óÁê¤â¼«¹ñ·³Ê¼»Î¤ÎÇÉ¸¯¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£