»°½Å¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÄÅ»ÔÆâ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç13ÆüÄ«¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ìó2Ëü3500±©¤ÎÁ´¤Æ¤Î·Ü¤Î»¦½èÊ¬¤ÏÆ±ÆüÌë¤Ë½ªÎ»¤·¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤ËËä¤á¤ëºî¶È¤â½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»¦½èÊ¬¤ÏÅö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê¤â°ìÆüÁá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢14Æü¤Ï¥¨¥µ¤ä¥Õ¥ó¤Ê¤É¤Î±øÀ÷Êª¤òËä¤á¤ëËÉ±Öºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÇÀ¾ì¤Î¾ÃÆÇ¤ò´Þ¤á¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÅö½é¤ÎÁÛÄê¤Ï1·î17Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÁá¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
14Æü¤Ï¡¢ËÉ±Öºî¶È¤Î½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾ºå»Ô¤Î»°½Å¸©ÇÀ¶È¸¦µæ½ê¤ò°ì¸«ÃÎ»ö¤¬Ë¬¤ì¡¢³ÆÉô¶É¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ìºî¶È¤Ë¸þ¤«¤¦¸©¿¦°÷¤é¤ò·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ»ö¤Ï¡Ö»°½Å¸©¤Ç¤Ï¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ê´¶À÷¤ò¡Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Ç¤Ï¤Î¤Ù500¿ÍÂÎÀ©¤ÇËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÎ»ö¤òËÜÉôÄ¹¤È¤¹¤ëÂÐºöËÜÉô¤Î²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢È¾·Â3¥¥í¤Î°ÜÆ°À©¸Â¶è°èÆâ¤Ë¤¢¤ë3¤Ä¤ÎÇÀ¾ì¤Ë¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¸©Æâ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤â¸½»þÅÀ¤ÇÈ¯À¸¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»öÎã¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶È¼Ô¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤òÀß¤±¡¢¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å5»þ15Ê¬¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
