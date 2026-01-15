AI¤ÏÄÉ¤¤É÷¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥ê¥¹¥¯¤«¡Ä2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È2026Ç¯¤Î³ô¼°»Ô¾ì¡Ê³¤³°³ô¼°ÊÔ¡Ë¡Ú²òÀâ¡§Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Û
2025Ç¯¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ï¡¢AI´ØÏ¢¤ä¶â¡¦²¾ÁÛÄÌ²ß¤Ê¤É¡¢¥Æ¡¼¥ÞÊÐ½Å¤ÎÁê¾ìÅ¸³«¤äÀ¯ºöÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤òÍÉ¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Êµ¤¤ÎÄì·ø¤µ¤È¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤¬¸òºø¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢2025Ç¯¤Î³¤³°»Ô¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÁê¾ìÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
2025Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500¼ï»Ø¿ô¡¢°Ê²¼¡ÖS¡õP500¡×¡Ë¤ÏÌó16.4¡ó¾å¾º¡ö¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡ö¡¡2024Ç¯12·îËö¡Á2025Ç¯12·îËö¤ÎÆÍîÎ¨
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500¡Ë¤Î¿ä°Ü ½Ð½ê¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°
Ç¯½é¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ØÏ¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¼Ò¤¬Äã¥³¥¹¥È¤Ç¹âÀÇ½¤ÊÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¡¢AI´ØÏ¢Åê»ñ¤Î¸ºÂ®·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÈ¯É½¤«¤é³ô¼°»Ô¾ì¤Ï²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÆ³Æþ±ä´ü¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¿ÊÅ¸¤«¤é³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜÊÄº¿¤Ê¤ÉÀ¯¼£Åª¤ÊÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·øÄ´¤Ê´ë¶È¶ÈÀÓ¡¢FRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¤Ê¤É¤¬¥µ¥Ý¡¼¥ÈÍ×°ø¤È¤Ê¤ê³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤Ç¿ä°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆÃÄ§
¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È7¡ÊM7¡Ë¼çÆ³¤ÎÁê¾ìÅ¸³«
M7»Ø¿ô¡ö1¤Ï25¡ó¾å¾º¤·¤¿°ìÊý¡¢S&P500Åù¥¦¥§¥¤¥È»Ø¿ô¡ÊM7°Ê³°¤ÎÌÃÊÁ¤ÎÆ°¤¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡Ë¤Ï9¡ó¤Î¾å¾º¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡¢M7Áê¾ì¤¬·ÑÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÊÆ¹ñ³ô¼°»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü ½Ð½ê¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°
¥Æ¡¼¥ÞÊÌÊª¿§¤Î¹â¤Þ¤ê
¶â¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¡¢ËÉ±Ò¡¢AI¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¥Æ¡¼¥ÞÌÃÊÁ¤¬»Ô¾ì¤òÂç¤¤¯¸£°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢S&P500¹½À®ÌÃÊÁ¤Î¤¦¤Á»Ø¿ô¤ò¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï25¡óÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï¥Æ¡¼¥ÞÊÌÁêÂÐ¥ê¥¿¡¼¥ó¡ÊÂÐS&P500¡Ë ½Ð½ê¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°»ÈÍÑ¤·¤¿»Ø¿ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¶â¡§S&P Commodity Producers Gold Index¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¡§Solactive Blockchain Index¡¢ËÉ±Ò¡§Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index¡¢AI¡§Global X Funds¡¡Global X Artificial Intelligence & Technology ETF¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¥È¡¼¥¿¥ë¥ê¥¿¡¼¥ó¡¢ÊÆ¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¡Ë
²áµî¤ÏÄÌ¾ï4¡Á5³ä¤ÎÌÃÊÁ¤¬»Ø¿ô¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯¤ÏÌÃÊÁ´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÊÐ¤ê¤¬Âç¤¤¤Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµî3Ç¯Â³¤¯M7¼çÆ³¤ÎÁê¾ìÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°µ¤Î¥Æ¡¼¥ÞÊª¿§¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬ÊÐ¤ê¤ò½õÄ¹¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤À¯¼£·ÐºÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ô¾ì¤Î³Ú´Ñ»ÑÀª
ÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ¯ºöÉÔ³Î¼ÂÀ»Ø¿ô¤Ï¡¢Â¤â¤È¤Ç¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯»þ¤ÈÆ±¿å½à¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢VIX¡Ê¶²ÉÝ¡Ë»Ø¿ô¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï·ÐºÑÀ¯ºöÉÔ³Î¼ÂÀ»Ø¿ô¤ÈVIX»Ø¿ô ½Ð½ê¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°
²áµî¡¢Î¾»Ø¿ô¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÏ¢Æ°¤·¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤¬²¼Íî¤·¡¢VIX»Ø¿ô¤â¾å¾º¤¹¤ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÐªÎ¥¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖTACO¥È¥ì¡¼¥É¡ö2¡×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¼ÂºÝ¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò³Ø½¬¤·À¯¼£¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò²áÅÙ¤Ë·üÇ°¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö1¡¡M7»Ø¿ô¡§BloombergMagnificent7Index
¡ö2¡¡TACO¥È¥ì¡¼¥É¤È¤Ï¡¢¡ÖTrump Always Chickens Out¡Ê¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ¨¤²¤ë¡Ë¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¶¯¹Å¤ÊÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅ±²ó¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿Åê»ñÀïÎ¬¤Î¤³¤È¡£
2026Ç¯¤ÎÅê»ñ´Ä¶¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·
1¡¥·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·
ÆüÊÆ²¤¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ËÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ï2025Ç¯ÂÐÈæ¤Ç¤ä¤äÆß²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤¯Äì³ä¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÂÄêÅª¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½5¡Ï¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤ÎÍ½ÁÛ ½Ð½ê¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°
ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÏÁê¸ß´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ä²áµî¤ÎÍø¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤¬½ù¡¹¤Ë¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨»Ï¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢FRB¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢·ÐºÑ¤ÏÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Äì·ø¤¤¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´ØÏ¢¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ³ÈÂç¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÊª²Á¾å¾º¡¢À¯¼£·ÐºÑ¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¼Á²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬°ú¤Â³¤Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Î²È·×¤Î½ã»ñ»º¤ÎÁý²Ã¥Ú¡¼¥¹¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°ÂÐÈæ¤Ç¹â¤¯¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½6¡¢¿ÞÉ½7¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½6¡ÏÊÆ¹ñ¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ ½Ð½ê¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡¢¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Ü¡¼¥É
¡Î¿ÞÉ½7¡ÏÊÆ¹ñ²È·×¤Î½ã»ñ»º³Û¤Î¿ä°Ü ½Ð½ê¡§FRB
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¡¢AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼Åê»ñ¤¬Âç¤¤¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½8¡Ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤ÅÅÎÏ´ØÏ¢»ÜÀß¤Ø¤ÎÅê»ñ¤â½ù¡¹¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ØÏ¢»º¶È¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½8¡Ï¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼Åê»ñ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë ½Ð½ê¡§ÊÆ¹ñ·ÐºÑÊ¬ÀÏ¶É
°ìÊý¤ÇÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤ÏÃí»ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Â¤â¤È¤Ç¤Ï´ë¶È¤¬¼«½õÅØÎÏ¤Ë¤è¤êÃÍ¾å¤²¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Êª²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢¶ä¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸å¡¢²Á³ÊÅ¾²Ç¤ò¿Ê¤á¤ë´ë¶È¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª²Á¤Ø¤Î¾å¾º°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2¡¥´ë¶È¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·
S&P500¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎEPS¡Ê1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¡¢27Ç¯¤È¤â2·å¤ÎÁý±×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½9¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½9¡ÏS¡õP500¤ÎEPSÀ®Ä¹Î¨¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë ½Ð½ê¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°
ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¸ºÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Äì³ä¤ì¤Ï²óÈò¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ·Êµ¤¤¬Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤ÏÁý±×´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¡¢³ô²Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¶ÈÀÓ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥»¥¯¥¿¡¼¤Ç·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢AI´ØÏ¢Åê»ñ¤òÇØ·Ê¤Ë¾ðÊóµ»½Ñ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥¯¥¿¡¼¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢M7»Ø¿ô¡¢S&P500Åù¥¦¥§¥¤¥È»Ø¿ô¤ÎPER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¤Î¿å½à¤ÏÄ¹´ü²áµîÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½10¡Ë¡£³ä¹â´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ê³ô²ÁÄ´À°¤ä¾å¾º¥Ú¡¼¥¹Æß²½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½10¡ÏS&P500¡¢M7»Ø¿ô¤ÎÍ½ÁÛPER¤Î¿ä°Ü ½Ð½ê¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°
¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª
IMF¡Ê¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ë¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤«¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¡¢À¯¼£¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¸åÂà¤Ë¤è¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¡¢AI´ØÏ¢Åê»ñ¤Î³ÈÂç¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËAI´ØÏ¢¤ÏGDP¤ò0.8¡óÄøÅÙ²¡¤·¾å¤²¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½11¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½11¡ÏÊÆ¹ñGDP¿å½à¤Ø¤Î±Æ¶Á¡Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ë À¯¼£¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¸åÂà¡§ËÇ°×¸ò¾Ä¤Ç³Æ¹ñ´Ö¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ¤ÎÍ½Â¬²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¾ì¹ç
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤äºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¶âÍøµÞÆ¤Ê¤É¶âÍ»´Ä¶¤Î°²½¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢GDP¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¢¥1.5¡Á2¡óÄøÅÙ¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½12¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½12¡ÏÊÆ¹ñGDP¿å½à¤Ø¤Î±Æ¶Á¡Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ë ½Ð½ê¡§IMFÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡Ê2025Ç¯10·î¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢AI´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼Åê»ñ¤Î³ÈÂç¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤ÎIT¥»¥¯¥¿¡¼°ÍÂ¸¤Ê¤É¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎAI´ØÏ¢Åê»ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢AI¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢²áÅÙ¤Ê°ÍÂ¸¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î»ýÂ³À¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½13¡Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥¯ ½Ð½ê¡§Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¤Þ¤È¤á
1¡¥·ÐºÑ¡¦»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¦´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë·Êµ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï½ù¡¹¤Ë¸²ºß²½¤·¤Æ¤¯¤ë¤ÈÁÛÄê¡£
¡¦°ìÊý¡¢·òÁ´¤Ê²È·×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼´ØÏ¢Åê»ñ¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ï·Êµ¤¤Î²¼»Ù¤¨Í×°ø¡£
¡¦¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶²¼¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤ÏÁý±×´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤â¥×¥é¥¹Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¦³ô²Á¤Î¥Ð¥ê¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²áµîÂÐÈæ¤Ç³ä¹â´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³ô²Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×°ø¡£
¡¦AI´ØÏ¢Åê»ñ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤¹¤ë¤¬¡¢AI´ØÏ¢Åê»ñ¤Î¼ý±×À¤äÅÅÎÏ¶¡µë¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£Æ°¸þ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£
2¡¥¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª
¡Î¿ÞÉ½14¡Ï¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª ½Ð½ê¡§Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
3¡¥³ô²Á¸«ÄÌ¤·
¡Î¿ÞÉ½15¡Ï³ô²Á¸«ÄÌ¤· ½Ð½ê¡§Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
