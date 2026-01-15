À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¡Ö¸¢Íø¡×¤Ë¤â²ÝÀÇ!?¡ÄÀáÀÇÂÐºö¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤Î¡ÖÆó½Å²ÝÀÇ¡×¤Ë¡£¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¡×¤ËÀø¤àÍî¤È¤··ê¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
¿È¶á¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¤È¤¤ËÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÁêÂ³ÀÇ¡×¡£¤³¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤òÍÞ¤¨¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¡×¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡×¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤½¤Î¡Ö¸¢Íø¡×¤Ë¤âÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¤·¤Æ²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢Í×·ï¡¦É¾²ÁÊýË¡¡¦ºÛ·è»öÎã¤ò¤È¤ª¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ó
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡§A¼Ò¤ÇÆ¯¤¯²ÝÄ¹¡£3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡¢Äï¡¢Ëå¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢2¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¡£ÀÇÍý»Î¤È¤Ï¶ÈÌ³¾å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Î¡È¸¢Íø¡É¤â¡ÖÁêÂ³ÀÇ¡×¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸±¶â¤ò¤Þ¤À¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î6¼ïÎà¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á3ÈÖÌÜ¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤Ç¤¹¡£
¢£À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø
1¡¥¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡3¾ò¡Ë
¼¡¤Î¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê6¡Ë¤Ç⼀Äê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê6¡Ë¤òÁêÂ³⼜¤Ï°äÂ£¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤¹¡£
¡Ê1¡Ë»àË´ÊÝ¸±¶â
¡Ê2¡Ë»àË´Âà¿¦¶â
¡Ê3¡ËÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø
¡Ê4¡ËÄê´ü¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø
¡Ê5¡ËÊÝ¾Ú´ü´ÖÉÕÄê´ü¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø
¡Ê6¡Ë·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤Äê´ü¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¡Ê1¡Ë¡¡Á¤¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤È¤µ¤ì¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø
¡Ê1¡Ë À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡3¾ò¡Ë
°Ê²¼¤Î4¤Ä¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¡¢¤½¤Î·ÀÌó¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î»»¼°¤Ç·×»»¤·¤¿¶â³Û¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÁêÂ³³«»Ï»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÊÝ¸±»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¢°ìÄê´ü´ÖÆâ¤ËÊÝ¸±»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÊÖ´Ô¶â¤Ê¤É¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤À¸Ì¿ÊÝ¸±
·ÀÌó¡Ê¡á³Ý¤±¼Î¤Æ·¿¤ÎÄê´üÊÝ¸±¡Ë¤ò½ü¤¯¤³¤È¡£
£ÈïÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¼Ô¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Î·ÀÌó¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¤ÈïÁêÂ³¿Í¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¤ÎÍ×·ï¤«¤é½çÈÖ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö·ÀÌó¼Ô¡×¤¬Ã¯¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÝÀÇ¤Î°·¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¡ÁêÂ³³«»Ï»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÊÝ¸±»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¤³¤ì¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»þÅÀ¡Ê¡áÁêÂ³³«»Ï»þÅÀ¡Ë¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÊÝ¸±»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¼«¿È¤¬ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬É×¤Ç·ÀÌó¼Ô¤«¤ÄÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬ºÊ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢É×¤¬»àË´¤·¤Æ¤âÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÊÝ¸±¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶â¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦1¤ÄÍ×·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢¢¤ÎÍ×·ï¤Ç¤¹¡£
¢°ìÄê´ü´ÖÆâ¤ËÊÝ¸±»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÊÖ´Ô¶â¤Ê¤É¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¡Ê¡á³Ý¤±¼Î¤Æ·¿¤ÎÄê´üÊÝ¸±¡Ë¤ò½ü¤¯¤³¤È
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ê¤¼³Ý¤±¼Î¤Æ·¿¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬»àË´¤·¤Æ¤â»àË´ÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤·ÀÌó¤Ï¡¢ÁêÂ³³«»Ï¤Î»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ÐºÑÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ÈïÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¼Ô¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Î·ÀÌó¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö£¤ÎÍ×·ï¤Ï¡¢·ÀÌó¼Ô¤¬ÈïÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¤Ï¤¤¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Î·ÀÌó¼Ô¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤Î»ØÄê¤äÊÑ¹¹¡¢ÊÝ¸±¶â³Û¤ÎÊÑ¹¹¡¢²òÌó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¨¤ë¸¢Íø¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¸¢¤äÊÑ¹¹¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢·ÀÌó¼Ô¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸»Àô¡Êº¬µò¡Ë¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÀÌó¼Ô¤¬ÊÌ¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤¬·ÀÌó¼Ô¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ëÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤È¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ç¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Î·ÀÌó¼Ô¤¬ÈïÁêÂ³¿ÍËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
·ÀÌó¼Ô¤ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿ÈïÁêÂ³¿Í¤¬·ÀÌó¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉéÃ´¤·¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÊ¬¤À¤±¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë
¤ÈïÁêÂ³¿Í¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×·ï¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤³¤ÎÍ×·ï¤Ï¡¢Á°·Ç¡Ê1¡Ë¤Î»»¼°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«¤é¤¬·ÀÌó¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤Î80¡ó¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤Î¤¦¤Á80¡ó¤ÏÈïÁêÂ³¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¶â¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤È¤¤¤¦·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸»Àô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¤¬ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢·ÀÌó¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ØÂ£Í¿¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤³¤ÎÅÀ¤âÀè¤Û¤É¤Î»»¼°¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤Î³Û¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ËÁ´ÂÎ¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Î¤¦¤ÁÈïÁêÂ³¿Í¤¬ÉéÃ´¤·¤¿³ä¹ç¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤È¤Ê¤ëÈïÁêÂ³¿Í¤Î¸¢Íø¤Î³Û¤ò»»½Ð¤¹¤ë¡¢¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡3¾ò¡Ë¡£
¤³¤Î»»¼°¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇË¡¤Ï¡ÖÀ¸Á°¤ËÈïÁêÂ³¿Í¤«¤é·ÀÌó¼Ô¤ØÊÝ¸±ÎÁ¤òÂ£Í¿¤·¤¿¡×¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤Î³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Þ¤¿¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÂ£Í¿¤È¤ß¤Ê¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¸¢Íø¤½¤Î¤â¤Î¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ò²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Â¾¤Î¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤È¤µ¤ì¤ë»àË´ÊÝ¸±¶â¤äÄê´ü¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¡¢ÊÝ¾Ú´ü´ÖÉÕÄê´ü¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ö²òÌóÊÖÌá¶â¡×¤¬´ð½à
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¡Ê·×»»¡Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢²¼µ¡Ê2¡Ë¤Îµ¬Äê¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³³«»Ï»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë²òÌóÊÖÌá¶â¤Î³Û¤Ë¡¢Á°Ç¼ÊÝ¸±ÎÁ¤ä¾êÍ¾¶â¤ÎÊ¬ÇÛ³Û¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò²Ã»»¤·¤¿¶â³Û¤È¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é·×»»½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤È¤µ¤ì¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø
¡Ê2¡Ë À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤ÎÉ¾²Á¡Êºâ»ºÉ¾²Á´ðËÜÄÌÃ£14¡Ë
¡Å¬ÍÑÍ×·ï¡Ä¡Ä¼¡¤Î¥¤¡¢¥í¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¡£
¥¤¡¥ÁêÂ³³«»Ï»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÊÝ¸±»ö¸Î¡Ê¶¦ºÑ»ö¸Î¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼è°·¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¥í¡¥¾åµ¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÄê´ü´ÖÆâ¤ËÊÝ¸±»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÊÖ´Ô¶â¤½¤ÎÂ¾¤³¤ì¤Ë½à¤º¤ë¤â¤Î¤Î¤Î»ÙÊ§¤¬¤Ê¤¤·ÀÌó¡Ê¡á³Ý¤±¼Î¤Æ·¿¤ÎÄê´üÊÝ¸±¡Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¢É¾²Á³Û¡Ä¡ÄÁêÂ³³«»Ï»þÅÀ¤Ç¤½¤Î·ÀÌó¤ò²òÌó¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë²òÌóÊÖÌá¶â¤Î³Û¤È¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Á°Ç¼ÊÝ¸±ÎÁ¤ä¾êÍ¾¶â¤ÎÊ¬ÇÛ³Û¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò²Ã»»¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²òÌóÊÖÌá¶â¤Ë¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë¤Ù¤½êÆÀÀÇÁêÅö³Û¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¶â³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿³Û¤È¤¹¤ë¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¶ñÂÎÎã¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®30Ç¯5·î23Æü¤Î¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¡Ê°Ê²¼¡Ö¿³È½½ê¡×¡Ë¤ÎºÛ·è»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚºÛ·è»öÎã¡ÛËþ´üÄ¾Á°¤Î»àË´¤Ç¡ÖÁêÂ³ÀÇ¡×¤È¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¡×¤ÎÆó½Å²ÝÀÇ¤Ë
ÁêÂ³¿ÍA¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëÈïÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤ÇÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÊÝ¸±¤Î¼ïÎà¡Ä¡ÄÉáÄÌÍÜÏ·ÊÝ¸±¡ÊËþ´üÊÝ¸±¤È»àË´ÊÝ¸±¤¬Ê»Â¸¤¹¤ëÊÝ¸±¡Ë
¡¦ÊÝ¸±´ü´Ö¡Ä¡ÄÊ¿À®16¡Ê2004¡ËÇ¯6·î22Æü¡ÁÊ¿À®26¡Ê2014¡ËÇ¯6·î21Æü¡Ê10Ç¯´Ö¡Ë
¡¦·ÀÌó¼Ô¡Ä¡ÄÈïÁêÂ³¿Í¡ÊÁÄÉã¡Ë
¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¼Ô¡Ä¡ÄÈïÁêÂ³¿Í¡ÊÁÄÉã¡Ë¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï°ì»þÊ§¤¤
¡¦ÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ä¡ÄÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÂ¹¡ÊÁêÂ³¿ÍA¤Î»Ò¡Ë3Ì¾
¡¦Ëþ´üÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¡Ä¡ÄÈïÁêÂ³¿Í¡ÊÁÄÉã¡Ë¡£ÊÝ¸±¶â¼õ¼è¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»ØÄê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸±Ìó´¾¤Ç¤Ï¼õ¼è¿Í¤¬»àË´¤·»ØÄê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ëþ´üÊÝ¸±¶â¤ÏÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬¼õ¼è¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦ÁêÂ³³«»ÏÆü¡Ä¡ÄÈó¸ø³«¡ÊÊ¿À®26¡Ê2014¡ËÇ¯4·îº¢¡Ë
¡¦ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ðÆü¡Ä¡ÄÊ¿À®27¡Ê2015¡ËÇ¯2·î26Æü
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÁêÂ³³«»ÏÆü¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Ï¤¤¡£¤³¤ÎºÛ·è»öÎã¤Ï¾ðÊó¸ø³«Ë¡9¾ò1¹à¤Ë´ð¤Å¤³«¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÁêÂ³³«»ÏÆü¤Ï¹õÅÉ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ðÆü¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤ÈÊ¿À®26¡Ê2014¡ËÇ¯4·îº¢¤È¿äÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ö¼Â´Ø·¸¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈïÁêÂ³¿Í¡ÊÁÄÉã¡Ë¤Ï¡¢Â¹3¿Í¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤¹¤ë¡ÖÉáÄÌÍÜÏ·ÊÝ¸±¡×¤Ë·ÀÌó¼Ô¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊ¿À®26¡Ê2014¡ËÇ¯4·îº¢»àË´¤·¡¢ÁêÂ³¤¬³«»Ï¤·¤¿¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢ÁÄÉã¤¬Ç¯Îðº¹¤ÎÂç¤¤¤Â¹¤òÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ë¤·¤ÆÍÜÏ·ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Îã¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂÅÅö¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
ÍÜÏ·ÊÝ¸±¤Ï¡¢ÈïÊÝ¸±¼Ô¡ÊÂ¹¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë»àË´ÊÝ¸±¶â¤È¡¢Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëËþ´üÊÝ¸±¶â¤¬Ê»Â¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºÛ·è»öÎã¤Ç¤Ï»àË´ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÇÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë°Õ¿Þ¤«¤éÁÄÉã¤¬¼õ¼è¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÁÄÉã¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·»àË´ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢ÁÄÉã¤Î°ì»þ½êÆÀ¤È¤·¤Æ½êÆÀÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½êÆÀÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»àË´ÊÝ¸±¶â¤È»ÙÊ§¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤Îº¹³Û¤¬¡¢ÁÄÉã¤ÎÌÙ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£°ì»þ½êÆÀ¤Ï¡¢¤³¤Îº¹³Û¤«¤éºÇÂç50Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿»Ä³Û¤Î2Ê¬¤Î1¤·¤«²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÇÉéÃ´¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÄÉã¤ÈÂ¹¤ÎÇ¯Îðº¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Â¹¤¬ÁÄÉã¤è¤êÀè¤Ë»àË´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ëÁ°Äó¤Ç¤Î·ÀÌó¤È¤·¤Æ¤Ï¹çÍýÀ¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤³¤ÎÍÜÏ·ÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±´ü´Ö¤Ï10Ç¯¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×
¤Ï¤¤¡£ÁÄÉã¤¬Ëþ´üÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÃÆþ¸å10Ç¯´ÖÀ¸Â¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëþ´üÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤ÏÁÄÉã¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ì¤Ð»àË´ÊÝ¸±¶â¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁÄÉã¤Î°ì»þ½êÆÀ¤È¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÁÄÉã¤¬¤³¤ÎÍÜÏ·ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÌÜÅª¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¿äÂ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÄÉã¤Ï¡ÖËþ´üÊÝ¸±¶â¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏËþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¾Á°¤ËÁÄÉã¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Åê»ñÌÜÅª¤ÇÍÜÏ·ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì»þÊ§¤¤ÊÝ¸±¤ÎÍø²ó¤ê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÁÄÉã¤ÏËþ´ü¤ÎÌó2¥õ·îÁ°¤Ë»àË´¤·¤¿¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ¿³Û¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Ëþ´ü¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Ï¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ëþ´üÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤ÏÂ¹3Ì¾¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¿Í¤¬Ìó700Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¹¤¿¤Á¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¼õ¼è¶â¤Ë¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍâÇ¯¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤Ç¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤³¤ÎÊÝ¸±·ÀÌó¤Ç¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈá·à¤¬½±¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
°ì²È¤ò½±¤Ã¤¿¤µ¤é¤Ê¤ëÈá·à
ÀÇÌ³½ð¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ëÁêÂ³¿ÍA¤ÈÁêÂ³¿ÍB¤ËÂÐ¤·¡¢ÁêÂ³³«»ÏÆü¤Ë¤³¤ÎÉáÄÌÍÜÏ·ÊÝ¸±·ÀÌó¤ò²òÌó¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë´ÔÉÕ¶â¡¢·ÀÌó¼ÔÇÛÅö¶â¡¢Ì¤·Ð²áÊÝ¸±ÎÁ¤Î³Û¡Ê¡áÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¡Ë¤¬¡¢¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¹3Ì¾¤ÏÁÄÉã¤«¤éËþ´üÊÝ¸±¶â¤òÂ£Í¿¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ëA¤Þ¤¿¤ÏB¤«¤éÂ£Í¿¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÉÔÉþ¤È¤·¤¿ÁêÂ³¿ÍA¤Ï¡¢¿³È½½ê¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¿³È½½ê¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¿³È½½ê¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ·ïÁêÂ³³«»ÏÆü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸±»ö¸Î¡ÊÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î»àË´¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤¿ÊÝ¸±´ü´Ö¤âËþÎ»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï·ÀÌó¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈïÁêÂ³¿Í¡ÊÁÄÉã¡Ë¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëºâ»º¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÁµá¿Í¤ª¤è¤Ó¶¦Æ±ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´¤Ë¤è¤êÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤òÁêÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾µ·Ñ¡Ê¼èÆÀ¡Ë¤·¤¿¡×
¤Ä¤Þ¤ê¿³È½½ê¤Ï¡¢ÀÇÌ³½ðÄ¹¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤â¤·¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¡ÊÁÄÉã¡Ë¤Î»àË´Á°¤ËÊÝ¸±´ü´Ö¤¬ËþÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤¹¤Ç¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë½¾¤Ã¤ÆÁÄÉã¤Ë¤Ê¤ê¡¢½êÆÀÀÇ(°ì»þ½êÆÀ)¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¹3Ì¾¤¬ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤Î2¤Ä¤ÎÀÇ¤¬¾ï¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎºÛ·è»öÎã¤«¤é¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÁêÂ³³«»ÏÆü¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÝÀÇ´Ø·¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿ÅÄ Íº»Ê
ÀÇÍý»Î