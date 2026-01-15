¥Þ¥Ä¥À¿·¡Ö¡È¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¡É¥¯¡¼¥Ú¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ºÇ¹â½ÐÎÏ¡Ö500ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡×¤À¤±¤É¥¨¥³¤Ê¡Ö²è´üÅª¥·¥¹¥Æ¥à¡×ÅëºÜ¡ª ¡ÖRX-7¤¬Éü³è¡×¤Î´üÂÔ¹â¤Þ¤ê2Ç¯¡Ä¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¡É¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥óX¥¯¡¼¥Ú¡×¤¬¼¨¤¹¸½¼Â²ò¤È¤Ï¡©
¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤È´Ä¶ÀÇ½¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¡Ö¥Þ¥Ä¥À ¥Ó¥¸¥ç¥óX¥¯¡¼¥Ú¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ510ÇÏÎÏ¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Þ¥Ä¥À¿·¡Ö¡È¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¡É¥¯¡¼¥Ú¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê29Ëç¡Ë
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Ï¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÉü³è¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÈ¯ÅÅÍÑ¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖMX-30 Rotary-EV¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¼ïÈ¯É½¤Ç¤â¡Ö³Æ¹ñ¤Î¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óµ¬À©¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬ËÜµ¤¤Ç¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÉü³è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á°²ó¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢È¯ÅÅÍÑ¤Î2¥í¡¼¥¿¡¼¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢Äã¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯SP¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖRX-7¤¬Éü³è¤«!?¡×¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ä¥À ¥Ó¥¸¥ç¥óX¥¯¡¼¥Ú¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯SP¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö½ã¿è¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢º£²ó¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È²¼¤Ë¤Ï¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Æ¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ²ó¼ýÁõÃÖ¤¬¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹²¼¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬Á³Åª¤Ë¾²²¼¤Ë½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³Æ¼ï¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÇÛÃÖ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡³Æ¼ï¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óµ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¶ñ¸½²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿·Á¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¤³¤Î¥Þ¥Ä¥À ¥Ó¥¸¥ç¥óX¥¯¡¼¥Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»ÔÈÎ»þ´ü¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÊý¸þÀ¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ì´¤ò¸ì¤ë¤À¤±¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Ä¥À ¥Ó¥¸¥ç¥óX¥¯¡¼¥Ú¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ÔÈÎ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¼Ö¤òºÆ¤Ó»ÔÈÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤ë¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£